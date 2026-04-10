Zašto dizel brže poskupljuje nego benzin

Cijene dizela u Bosni i Hercegovini rastu znatno brže od benzina, a razlika na pumpama trenutno ide i do 26 odsto, što direktno utiče na troškove prevoza i cijene osnovnih proizvoda.

Na pojedinim pumpama dizel se prodaje i do 3,89 KM po litru, dok je benzin osjetno jeftiniji.

Glavni razlog leži u globalnim poremećajima na tržištu nafte. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku i rizici oko transporta kroz Hormuški moreuz, kroz koji prolazi oko četvrtine svjetske nafte, doveli su do rasta cijena goriva širom svijeta, pa tako i u BiH.

Osim geopolitike, razlika u cijeni proizilazi i iz same proizvodnje. Dizel je skuplji za preradu, a rafinerije ga proizvode manje nego benzin. U prosjeku, od tri barela sirove nafte dobija se oko dva barela benzina i samo jedan barel dizela, što dodatno povećava njegovu cijenu na tržištu.

Dodatni pritisak dolazi iz činjenice da je dizel ključan za gotovo cijelu ekonomiju. Koristi se u transportu robe i putnika, poljoprivredi, građevini i industriji, zbog čega svako povećanje cijene ima širi efekat nego kod benzina, koji se dominantno koristi u privatnim vozilima.

Podaci pokazuju i razliku u rastu cijena. Od kraja februara do kraja marta, benzin je poskupio oko 35,77 odsto, dok je dizel porastao čak 85,09 odsto, što je više nego duplo brži rast.

Za građane to znači skuplji prevoz, ali i lančano povećanje cijena hrane i drugih proizvoda, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaku robu na tržištu. Upravo zato rast cijene dizela ima direktan uticaj na svakodnevni život i standard u BiH.

Dugoročno, stručnjaci upozoravaju da bi ovakav trend mogao dodatno ubrzati inflaciju, posebno ako se nastave globalne tenzije i poremećaji u snabdijevanju energentima, piše Forbes.