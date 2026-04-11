Solarni paneli za Poljoprivrednu zadrugu "Kooperativa“

Iza voćara je izuzetno teška godina. Loše vremenske prilike dovele su do smanjenih prinosa, pa je voća na stablima bilo manje nego što je očekivano.

"Bile su tri četiri godine koje su bile slabog kvaliteta slabo rodi, ustvari godina bude dobra ali na kraju nas presječe nekakav mraz i neko nevrijeme, nekakav led, grad koji pobije i uništi nam", kaže za ATV Brane Radanović, voćar.

Loša godina dovela je do toga da Poljoprivredna zadruga "Kooperativa“ nije imala šta da otkupi od domaćih voćara. Računi za struju ostali su isti. Za rad hladnjače u Omarskoj mjesečno je potrebno izdvojiti dvije i po hiljade maraka za troškove električne energije. U situaciji kada nema dovoljno voća ovakvi troškovi su neodrživi.

"Mi trenutno nešto smo voća prodavali sad isključivo naši prihodi su prodaja brašna i prodaja sokova, to su naši prihodi. Imamo smanjene prihode nemamo prodaju voća koja nam je osnovni izvor prihoda i samim tim smo došli u probleme", rekao je Radivoj Vujković, direktor Poljoprivredne zadruge "Kooperativa“, Prijedor.

Iz Gradske uprave potvrđeno je da će zadruga dobiti dodatna sredstva iz budžeta kako bi Zadruga ostala konkurentna na tržištu. Kao trajno rješenje za smanjenje troškova radi se na ugradnji solarnih panela na objekat hladnjače.

"Trenutno poljoprivredna zadruga Kooperativa koja upravlja tom hladnjačom se susreće sa određenim izazovima kao što su troškovi zakupnine, troškovi za električnu energiju za ostale komunalne usluge. S tim u vezi smo imali sastanak sa njihovim predstavnicima i sa gradonačelnikom na kojem smo definisali neke smjernice kojima treba ići u narednom periodu da se smanje ti operativni troškovi i da pomognemo zadruzi da ona bude konkurentnija na tržištu", kaže Žarko Tubin, načelnik Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Prijedora.

Prelazak na obnovljive izvore energije trebao bi troškove struje svesti na minimum. Cilj je raditi na mjerama koje će doprinijeti stabilizaciji rada zadruge i očuvanju domaće poljoprivredne proizvodnje u Prijedoru.