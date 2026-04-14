Horoskopski znakovi koji će partnerima najčešće oprostiti prevaru

Prevara je za mnoge jedan od najtežih udaraca koje veza može pretrpjeti.

Dok neki preko takvog čina ne mogu prijeći ni pod koju cijenu, drugi su skloniji dati drugu priliku, posebno ako su emocije i dalje jake.

Naravno, odluka o praštanju ovisi o karakteru, iskustvima i okolnostima, ali astrologija tvrdi da su pojedini horoskopski znakovi ipak nešto spremniji prijeći preko nevjere.

U nastavku su znakovi koji će, prema astrološkim tumačenjima, partnerima najčešće oprostiti prevaru.

Ribe

Ribe su poznate kao jedan od najemotivnijih i najosjetljivijih znakova Zodijaka. Često se vode srcem, a ne razumom, zbog čega znaju ostati u odnosima i onda kada su duboko povrijeđene. Kada vole, vole potpuno i teško puštaju osobu do koje im je stalo.

Iako ih prevara može slomiti, Ribe često pokušavaju pronaći objašnjenje za partnerovo ponašanje. Znaju se uvjeriti da je riječ o slabosti, lošem trenutku ili grešci koja se više neće ponoviti. Upravo ih ta empatija i potreba da spase odnos čine jednim od znakova koji najčešće opraštaju.

Rak

Rakovi su posebno vezani uz emocije, sigurnost i osjećaj pripadnosti. Kada izgrade odnos s nekim, ne odustaju lako, čak ni kada su povrijeđeni. Njima je ideja zajedništva vrlo važna, a prekid često doživljavaju kao lični poraz i gubitak svega što su gradili.

Zbog toga Rak može odlučiti oprostiti prevaru, posebno ako vjeruje da partner iskreno žali. Iako će dugo pamtiti bol i teško ponovno steći potpuno povjerenje, često će dati još jednu priliku jer mu je teško zatvoriti vrata osobi koju voli.

Vaga

Vage iznad svega teže miru, balansu i očuvanju odnosa. Ne vole sukobe i često će učiniti mnogo kako bi izbjegle konačan prekid. U ljubavi nastoje sagledati obje strane pa će, čak i nakon prevare, pokušati razumjeti što je pošlo po zlu.

Njihova potreba za harmonijom može ih navesti da pređu preko nevjere ako procijene da odnos još ima šanse. Vaga ne oprašta lako u dubini duše, ali će često d‌jelovati smireno i spremno na razgovor, kompromis i novi početak.

Bik

Iako se Bik smatra tvrdoglavim i ponosnim znakom, kada nekoga istinski voli, vrlo je odan i teško prekida emotivne veze. Bikovi se snažno vežu uz stabilnost i rutinu pa ih pomisao na prekid i potpuni životni preokret može navesti da ostanu i onda kada su razočarani.

Prevaru neće zaboraviti brzo, ali bi je mogli oprostiti ako vjeruju da je riječ o jednokratnoj grešci i ako partner uloži velik trud da ponovno izgradi povjerenje. Bik teško pušta ono što mu je važno, pa je skloniji ostati nego krenuti ispočetka.

D‌jevica

D‌jevice d‌jeluju racionalno i hladno, ali u ljubavnim odnosima često su puno osjetljivije nego što pokazuju. Iako će ih prevara duboko pogoditi, sklone su analizirati situaciju do najsitnijeg detalja. Ako zaključe da postoji realna mogućnost da se odnos popravi, mogle bi odlučiti oprostiti.

Njihov oprost neće doći brzo ni lako. D‌jevica treba konkretne dokaze kajanja, promjenu ponašanja i osjećaj da se ista greška neće ponoviti. Međutim, kada procijeni da odnos ipak vrijedi spasiti, spremna je pokušati još jednom.

Strijelac

Strijelci vole slobodu i često na život gledaju šire i opuštenije od drugih znakova. Iako ih izdaja može povrijediti, ponekad će lakše prijeći preko nje nego znakovi koji su izrazito posesivni ili skloni dramatizovanju. Vole vjerovati da ljudi griješe i da svi zaslužuju novu priliku.

Kod njih mnogo ovisi o okolnostima i stepenu iskrenosti nakon prevare. Ako partner otvoreno prizna grešku i pokaže da želi ispraviti stvar, Strijelac bi mogao oprostiti i odlučiti nastaviti dalje bez stalnog vraćanja na prošlost, piše Indeks.