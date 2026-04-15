Predložen pritvor Pranjiću, Šljivi i Ćoriću za ubistvo Metanovića

Autor:

ATV
15.04.2026 15:39

Postupajući tužioci Tužilaštva Kantona Sarajevo predložili su Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Nikoli Pranjiću, Arminu Šljivi i Dini Ćoriću.

Tužilaštvo KS ih sumnjiči za krivično djelo ubistvo na podmukao i okrutan način počinjeno u sarajevskom naselju Dobrinja.

Полиција ФБиХ

Hronika

Dino Ćorić, Armin Šljivo i Nikola Pranjić su osumnjičeni zbog ubistva Adnana Metanovića

Pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo.

Sumnjiče se da su od 12. do 13. aprila u stanu 36-godišnjaka Adnana Metanovića u sarajevskom naselju Dobrinja, više sati ga fizički zlostavljali, nanoseći mu povrede rukama, nogama, metalnom šipkom i kašikom za cipele po glavi i cijelom tijelu, nakon čega su ga, u bespomoćnom stanju, bacili sa balkona, sa šestog sprata sa visine od oko 19,5 metara.

Usljed zadobijenih povreda oštećeni je preminuo.

Istraga u navedenom predmetu se nastavlja, navode iz kantonalnog tužilaštva.

Nikola Pranjić

Dino Ćorić

Armin Šljivo

Pročitajte više

Обијена православна црква у Трубару

Društvo

"Migranti obili crkvu i pljačkali u selu Trubar, malobrojni Srbi uplašeni"

1 h

0
Несвакидашњи призор: Пустиња у Саудијској Арабији прекривена градом

Zanimljivosti

Nesvakidašnji prizor: Pustinja u Saudijskoj Arabiji prekrivena gradom

1 h

0
Спровођење ухапшеног у Црној Гори

Region

Razbijen ogranak "Balkanskog kartela", uhapšeno 12 osoba, zaplijenjene tone droge

1 h

0
Пјевачица Оља Карлеуша приликом извођења пјесме подигла руке.

Scena

Poznata pjevačica šokirala detaljima o vaspitanju sina: ''Muž je pobjegao sa njim u kupatilo''

1 h

0

Više iz rubrike

Два полицајца спроводе у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци осумњиченог Б.Ј. из Котор Вароши који је пријетио да ће бацити бомбу

Hronika

Predložen pritvor mladiću koji je bombom prijetio ubistvom oca i sebe

1 h

0
Супружници страдали заједно у пожару

Hronika

Supružnici stradali zajedno u požaru

2 h

0
Трагедија у Зеници: У стану пронађено тијело Алме Хускић

Hronika

Tragedija u Zenici: U stanu pronađeno tijelo Alme Huskić

2 h

0
МУП Кантона Сарајево

Hronika

MUP pretresa FUP zbog spornih imenovanja

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

32

Prsluk za spasavanje sa Titanika ide na aukciju: Na njemu je 8 potpisa preživjelih, a cijena ostavlja bez daha

16

21

Maja Isović Dobrijević: Nisu tačne tvrdnje Drinića, djeca se ne liječe preko SMS poruka

16

16

Vlada FBiH usvojila zaključak: Zadužuju se 800 miliona evra na Londonskoj berzi!

16

07

Lavrov: Brisel i London ometaju normalizaciju diplomatskih odnosa Moskve i Vašingtona

16

02

Komunikacija kitova ulješura ima sličnosti sa obrascima ljudskog govora

