Poznato iz kogeg je manastira srpski monah koji je iskočio iz vozila Hitne pomoći

Iskušenik sa Svete Gore nalazi se u kritičnom stanju u bolnici "Ipokrateio" u Solunu nakon što je tokom medicinskog transporta iskočio iz vozila Hitne pomoći i zadobio teške povrede glave, praćene višestrukim srčanim zastojima.

Prema informacijama portala Voria.gr, 48-godišnji iskušenik manastira Svetog Pavla, državljanin Srbije, juče popodne je prebačen u Zdravstveni centar u Kareji zbog jakih bolova u grudima, gdje je nakon pregleda odlučeno da bude upućen u bolnicu u Poligirosu na dodatne analize.

Kasnije ga je preuzela ekipa hitne pomoći EKAB, ali je tokom vožnje ka Poligirosu, kako se navodi, postao uznemiren, otvorio vrata vozila i iskočio u pokretu, pri čemu je pao na kolovoz i zadobio teške povrede.

Spasioci su ga ponovo uneli u vozilo i prevezli u bolnicu u Poligirosu, gdje su ljekari procenili da je neophodan hitan transport u Solun, u bolnicu "Ipokrateio", zbog teških kraniocerebralnih povreda nastalih usljed pada, prenosi Telegraf.

U međuvremenu je došlo do više srčanih zastoja.

Pacijent je sinoć operisan. On je intubiran i nalazi se u veoma teškom stanju.

Kako navodi portal, dvoje pripadnika ekipe Hitne pomoći koji su učestvovali u transportu uhapšeni su zbog sumnje na nanošenje telesnih povreda iz nehata, ali su istog dana pušteni na slobodu.