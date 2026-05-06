Poznato iz kogeg je manastira srpski monah koji je iskočio iz vozila Hitne pomoći

Познато из когег је манастира српски монах који је искочио из возила Хитне помоћи

Iskušenik sa Svete Gore nalazi se u kritičnom stanju u bolnici "Ipokrateio" u Solunu nakon što je tokom medicinskog transporta iskočio iz vozila Hitne pomoći i zadobio teške povrede glave, praćene višestrukim srčanim zastojima.

Prema informacijama portala Voria.gr, 48-godišnji iskušenik manastira Svetog Pavla, državljanin Srbije, juče popodne je prebačen u Zdravstveni centar u Kareji zbog jakih bolova u grudima, gdje je nakon pregleda odlučeno da bude upućen u bolnicu u Poligirosu na dodatne analize.

Kasnije ga je preuzela ekipa hitne pomoći EKAB, ali je tokom vožnje ka Poligirosu, kako se navodi, postao uznemiren, otvorio vrata vozila i iskočio u pokretu, pri čemu je pao na kolovoz i zadobio teške povrede.

Spasioci su ga ponovo uneli u vozilo i prevezli u bolnicu u Poligirosu, gdje su ljekari procenili da je neophodan hitan transport u Solun, u bolnicu "Ipokrateio", zbog teških kraniocerebralnih povreda nastalih usljed pada, prenosi Telegraf.

U međuvremenu je došlo do više srčanih zastoja.

Pacijent je sinoć operisan. On je intubiran i nalazi se u veoma teškom stanju.

Kako navodi portal, dvoje pripadnika ekipe Hitne pomoći koji su učestvovali u transportu uhapšeni su zbog sumnje na nanošenje telesnih povreda iz nehata, ali su istog dana pušteni na slobodu.

