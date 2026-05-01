Svjetska sedmica imunizacije: Vakcina najveće dostignuće medicine

Vakcina se smatra jednim od najvećih dostignuća savremene medicine. Zahvaljujući vakcini su velike boginje, jedna od najsmrtonosnijih bolesti u istoriji, iskorijenjene na našim prostorima 70ih godina, a druga teška oboljenja imaju neuporedivo blažu kliničku sliku.

"Danas imamo nebrojano puno podataka koji pokazuju važnost imunizacije. Nedavno je izašao naučni rad koji je brojkama kvantifikovao značaj imunizacije kroz istoriju, i u posljednjih 50 godina oko 154 miliona života je spašeno na globalnom nivou zahvaljujući vakcinaciji. U tih 50 godina je za oko 40% smanjena smrtnost najmlađih zahvaljujući imunizaciji kao javno zdravstvenoj intervenciji", rekao je Jelena Đaković Dević, epidemiolog.

Sva medicinska istraživanja pokazuju značaj vakcine, ali se nažalost, loš glas daleko više čuje. Dezinformacija objavljena 1998. godine u kojoj se MRP vakcina dovodi u vezu sa autizmom, naučno se demantuje i dan danas. Posljedice se osjećaju i kod nas. Obuhvat vakcinacije MRP vakcinom pao je na oko 50%, a za kolektivni imunitet je potrebno preko 90%. Ljekari strahuju da ovo može ugroziti kolektivni imunitet i ostaviti prostor za povratak morbila.

"Kada su u pitanju morbile morate imati obuhvat vakcinacije čak između 95 i 97 odsto jer taj virus ima izuzetno veliku zaraznost. Znači, jedan oboljeli zarazi između 12 i 18 novooboljelih. Što je virus aktivniji i jači, vi za njega morate imati veći obuhvat vakcinisanih", rekla je Dijana Božić Koščica, pedijatar.

Odluka da se dijete ne vakciniše, da li zbog sukoba mišljenja, nepovjerenja u nauku ili straha, ne utiče samo na pojedinca već i na cijelu zajednicu i može imati ozbiljne posljedice. Stručnjaci apeluju da se prije donošenja takve odluke konsultuju sa ljekarom kako bi otklonili uzrok straha.

"Problem vakcinacije nije isključivo u neinformisanosti, problem je u duboko ukorjenjenim emocijama ljudi, poput straha, nesigurnosti ili gubitka kontrole. Živimo u digitalnom dobu kada negativne vijesti iz čak neprovjerenih izvora vrlo brzo postaju senzacija i dolaze do velikog broja ljudi. Kada takve informacije dođu do ljudi, one prirodno izazivaju veoma izražajne reakcije straha", rekla je Slađana Đaković, psiholog.

Prema podacima Inspektorata Republike Srpske, u 2025. godini i u toku ove godine, zdravstvena inspekcija uputila je 158 poziva roditeljima zbog obavezne vakcinacije. Dio djece i dalje nije vakcinisan, a u 40 slučajeva roditelji su izričito odbili vakcinaciju zbog čega su pokrenuti prekršajni postupci. Djeca primaju deset redovnih vakcina protiv najzaraznijih bolesti, a roditelji su zakonski dužni da ih vakcinišu.