Karan: Sijekovac je mjesto monstruoznog zločina nad srpskim civilima

"Sijekovac, kao i mnogobrojna druga stratišta srpskog naroda, nas obavezuje da pamtimo, da svjedočimo i da ne dopustimo da istina bude relativizovana ili zaboravljena. Kao narod koji je kroz istoriju više puta preskupo platio cijenu svoje slobode, dužni smo da stradanje nedužnih civila u Sijekovcu posmatramo ne samo kao tragediju, već i kao temelj našeg kolektivnog identiteta i narodne svijesti", istakao je Karan za Srnu povodom obilježavanja 34 godine od prvog masovnog zločina nad srpskim stanovništvom u BiH koji se dogodio u Sijekovcu.

Karan je rekao da svako stradanje srpskog naroda obavezuje Republiku Srpsku, ali i svakog pojedinca da istraje u zahtjevu za pravdom, bez ikakvih kalkulacija.

"Republika Srpska nije nastala slučajno, niti kao izraz prolazne političke volje. Ona je ustavnopravni i istorijski odgovor srpskog naroda na stradanja, ugroženost i potrebu da sam odlučuje o svojoj sudbini. Upravo zato, zaštita Srpske nije pitanje dnevne politike, već pitanje prava, dostojanstva i opstanka", istakao je Karan.

On je naveo za Srnu da je zavjet srpskog naroda da Republiku Srpsku čuvamo kao garant slobode, da je branimo znanjem, jedinstvom i institucijama, i da u njoj gradimo društvo zasnovano na pravdi i istini.

"Samo tako možemo biti dostojni žrtava Sijekovca i svih nedužnih, na pravdi Boga pobijenih, i samo tako možemo obezbijediti da se takvo zlo nikada više ne ponovi, ni nama, ni bilo kome drugom. Sjećanje i pijetet prema žrtvama naša je obaveza", zaključio je predsjednik Karan.