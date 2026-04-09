Top 5 najiritantnijih srpskih pjesama koje svi znaju napamet: Toliko smo ih puta čuli da su postali nepodnošljivi

Po mišljenju naših sugrađana, ovih pet pjesama smo čuli toliko puta da su mnogima već postale neslušljive, iako su nekada bile omiljeni hitovi.

Ukusi u muzici su različiti, ali neke pjesme, koliko god bile hit, postaju "neizdržive" za mnoge slušaoce. Pitali smo sugrađane koje refrene više ne mogu da slušaju, a ovo su pet najiritantnijih srpskih pjesama koje svi znaju napamet, od hitova iz prošlosti do pjesama koje i dalje odzvanjaju u kafanama i automobilima.

Neosporno je da su ove pjesme voljene i da su mnogima doneli nezaboravne trenutke, ali vremenom su nekima i malo dosadile. Ovo je samo mišljenje koje smo prikupili kroz anketu i svakako ne znači da su pjesme loše, piše Mondo

Nedeljko Bajić Baja - Koktel ljubavi

Baja je još 1998. godine objavio pjesmu sa šokantnim tekstom: "Moja slatka curica tvrdi da je d‌jevica, kaže prije vjenčanja nema milovanja".

Šest godina kasnije izdao je album "Koktel ljubavi", na kojem se nalazi istoimena pjesma, čiji je tekst takođe izazvao mnogo kontroverzi. Ipak, pjesma je postala ogroman hit, toliko da su je neki nazivala i "himnom" srpskih košarkaša, a gotovo da nije bilo žurke na kojoj nije puštana.

Džej i Mina Kostić - Slavija

Jedan od najpoznatijih dueta čuvenog Džeja Ramadanovskog je pjesma sa Minom Kostić, nastala 2001. godine, koja je vrlo brzo postala najveći hit tog perioda. Malo je poznato da je italijanski pjevač Nino D’Anđelo još 1999. godine izveo pesmu "Senza giacca e cravatta", iz koje je, kako se smatra, preuzeta melodija velikog Džejovog hita.

Bajaga i Instruktori - Moji drugovi

Pjesma je objavljena 1995. godine a vremenom je postala bitan deo svake proslave, pri čemu se gosti uhvate u vozić. Jednom prilikom kompozitor i estradni menadžer Saša Dragić objasnio kako su nastali poznati stihovi.

"Moji su drugovi, biseri rasuti po bijelom svijetu", su stihovi koje je Saša Dragić od Bajage tražio punih sedam godina.

"Rekao sam mu da želim pjesmu za gastarbajtere. 'Kume, hajde da čuješ da ovo', rekao bi mi Bajaga kad bi nešto napisao, a ja bih mu odgovorio da gastarbajteri to neće razumjeti, pa bih poderao taj papir i rekao mu da piše ponovno", ispričao je Dragić.

Milica Todorović - Moje zlato

Popularna pjevačica Milica Todorović prije 12 godina snimila je numeru Moje zlato sa MC Yankoom, koja je vrlo brzo postala veliki hit, a danas ima čak 187 miliona pregleda na Jutjubu.

Pesma se redovno puštala u klubovima kada je izašla, a i danas je omiljena na žurkama, dok Milica redovno izvodi ovu numeru na svojim nastupima, podsjećajući publiku zašto je postala pravi hit.

S.A.R.S. - Lutka

Balada grupe S.A.R.S. od svog izlaska 2013. godine često se koristi na svadbama kao pjesma za prvi ples. Ipak, kada je objavljen spot za "Lutku", nije bilo rijetko da se pojavljuju komentari onih koji tvrde da članovi popularnog benda zapravo pjevaju o heroinu.

"Ljudi su skloni da po svaku cijenu traže konekciju sa drogom u pjesmi 'Lutka', da su neki otišli toliko daleko da u komentarima objašnjavaju gd‌je se sve u spotu pojavljuju detalji koji su zapravo ubačeni da simbolizuju heroin", prokomentarisao je ove navode Žarko Kovačević, frontmen grupe S.A.R.S.