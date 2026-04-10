Američke trupe bi mogle da napuste Evropu

Američki predsjednik Donald Tramp razmatra mogućnost povlačenja dijela američkih snaga iz Evrope zbog nezadovoljstva angažmanom NATO saveznika u osiguravanju Hormuškog moreuza, kao i zbog zastoja u planovima vezanim za kupovinu Grenlanda, potvrdio je jedan visoki zvaničnik Bijele kuće.

Visoki zvaničnik Bijele kuće, koji je želio ostati anoniman kako bi mogao govoriti o internim raspravama, izjavio je za Defens njuz da konačna odluka još nije donesena, te da Bijela kuća nije zatražila od Pentagona izradu konkretnih planova za smanjenje broja vojnika u Evropi.

Već sama činjenica da se razmatra ova opcija pokazuje koliko su se odnosi između Vašingtona i evropskih NATO saveznika pogoršali u posljednjim mjesecima. Posjeta generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea Bijeloj kući u srijedu, prema svemu sudeći, nije značajnije popravila stanje transatlantskih odnosa, za koje se navodi da su na najnižem nivou od osnivanja NATO-a 1949. godine.

BiH Nema više pečatiranja pasoša: Šta donosi puna primjena EES-a?

Bijela kuća je ranije javno saopštila da je Tramp razmatrao i mogućnost potpunog povlačenja iz Saveza.

Smanjenjem broja američkih vojnika u Evropi, omogućilo bi se značajno umanjenje bezbjednosnih obaveza Vašingtona na kontinentu bez formalnog napuštanja NATO-a, što bi ujedno otvorilo i određena ustavnopravna pitanja.

Sjedinjene Američke Države trenutno imaju više od 80.000 vojnika raspoređenih širom Evrope i od Drugog svjetskog rata imaju ključnu ulogu u sigurnosnoj arhitekturi kontinenta. Više od 30.000 tih vojnika nalazi se u Njemačkoj, dok je značajan broj raspoređen i u Italiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Španiji.

Republika Srpska "Svijet prepoznaje ono što mi odavno znamo"

Zvaničnik nije precizirao koje bi zemlje mogle biti pogođene, niti koliko bi vojnika moglo biti povučeno ukoliko Tramp odluči nastaviti s ovom idejom.

Dugotrajno zategnuti odnosi između Trampa i NATO-a dodatno su se pogoršali u posljednja tri mjeseca. Početkom januara izazvao je transatlantsku krizu ponovnim prijetnjama da će pripojiti Grenland, prekomorsku teritoriju Danske, prenosi Avaz.

Od početka rata s Iranom 28. februara, Tramp izražava snažno nezadovoljstvo jer NATO saveznici nisu ponudili pomoć u ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, ključne rute za globalno snabdijevanje energentima, koja je uglavnom zatvorena uprkos krhkom primirju najavljenom ove sedmice.

Diplomate NATO-a ranije su isticale da Sjedinjene Američke Države nisu jasno precizirale da li očekuju da eventualna misija u Hormuškom moreuzu započne tokom sukoba ili nakon njegovog završetka, niti su navele koje konkretne sposobnosti očekuju od svake pojedinačne članice.