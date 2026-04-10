Dio Ajfelovog tornja na aukciji

ATV
10.04.2026 21:41

Ајфелов торањ у Паризу.
Dio originalnog stepeništa Ajfelovog tornja 21. maja biće ponuđen na aukciji Artkurialovog odjeljenja za Art Deco u Parizu, a očekuje se da će dostići cijenu između 120.000 i 150.000 evra.

Dio broj jedan originalnog spiralnog stepeništa povezivao je drugi i treći sprat tornja kada je otvoren 1889. godine, napravljen je od čelika i zakovanog lima i sastoji se od 14 stepenika koji se oslanjaju na osnovu u obliku krsta, a visine je 2,75 metara i prečnika 1,75 metara.

Stepenice su bile u upotrebi do 1983. godine, kada je znamenitost podvrgnuta velikom remontu, a dijelovi stepeništa su demontirani i zamijenjeni liftovima.

Privatna kolekcija

U oglasu na internet stranici Artkuriala nije navedeno ime vlasnika, već samo da je ovaj komad ostao u istoj privatnoj kolekciji "više od 40 godina" otkako je rastavljen 1983. godine.

"Nikada nije iznošena i za prodaju je podvrgnuta potpunoj restauraciji", izjavila je pomoćnica direktora Artkuriala Sabrina Dola.

Dola je dio stepeništa opisala kao "više od pukog dijela istorije".

"To je impresivno iskustvo, stacionarno putovanje kroz vrijeme i prostor. Zamislite sebe 1889. godine na ovom stepeništu, smještenom između 113 i 276 metara visine, bez bezbjednosnih ograda, ali sa pogledom na Pariz od 360 stepeni", rekla je ona.

Dvadeset dijelova stepeništa prodato je 1983. godine, a većina njih je i dalje u vlasništvu prvobitnih kupaca.

Dijelovi u muzeju

U Francuskoj, dijelovi mogu da se nađu u dva pariska muzeja - Orseu i Muzeju nauke, kao i u Muzeju istorije gvožđa u istočnoj Francuskoj.

Neki od dijelova stepenica izloženi su u vrtovima Fondacije "Joiši" u Jamanašiju, u Japanu, a drugi su izloženi u blizini Kipa slobode u Njujorku.

Artkurial je prethodno prodavao dijelove koji su privukli veliko interesovanje ponuđača, a najvrednijim se pokazao dio 13, koji je 2016. godine prodat za 523.800 evra.

Od otvaranja Ajfelovog tornja oko 300 miliona ljudi posjetilo je ovu francusku znamenitost, a svake godine ga posjeti oko sedam miliona ljudi.

(RTS)

