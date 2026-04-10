Istraga utvrdila kako je došlo do tragedije prije 4 mjeseca

10.04.2026 21:17

Foto: Nestali Srbija

Nakon više od četiri mjeseca od pogibije Ane Radović (20) i Aleksandra Masalušića (37) u Međuvršju kod Čačka, Osnovno javno tužilaštvo u ovom gradu je zatvorilo istragu u vezi sa ovom stravičnom tragedijom.

Iz tužilaštva kažu da u ovom slučaju neće biti pokretanja krivičnog postupka.

Опроштај навијача од Вујошевића

Košarka

Da se naježiš: Dirljiv oproštaj od Vujoševića na meču Partizan - Žalgiris

"Povodom saobraćajne nezgode koja se dogodila 24. novembra 2025. godine u Međuvršju, na državnom putu prvog B reda broj 23, u kojoj su smrtno stradali Aleksandar Masalušić iz Beograda i Ana Radović iz Čajetine, Osnovno javno tužilaštvo u Čačku je donijelo odluku o nepokretanju krivičnog postupka, jer je nesporno utvrđeno da je do saobraćajne nezgode došlo usljed propusta u vožnji vozača motornog vozila, sada pokojnog Aleksandra Masalušića. On je vozilom upravljao suprotno odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Istragom je utvrđeno da je na mjestu suvozača bila Ana Radović", navode iz OJT u Čačku.

Takođe dodaju da je istragom utvrđeno da u ovom udesu nije učestvovalo nijedno drugo vozilo ni lice.

Podsjećamo, Ana i njen prijatelj Aleksandar, koji je bio za volanom džipa "audi kju 8", te kobne nedjelje su oko 19 časova sletjeli sa magistralnog puta Požega - Čačak, pored jezera Međuvršje.

Spasioci su čamcima tri dana pretraživali korito i priobalje Zapadne Morave, da bi njihov automobil našli tri dana kasnije, preko puta jezera.

Душко Вујошевић

Košarka

Mamu ti: Emotivan oproštaj od Duška Vujoševića

Pretpostavlja se da je vozač "ispravio" krivinu i umjesto da ide ulijevo, prošao iza zaštitne ograde, direktno se zakucavši u betonski propust pored puta.

Tokom izvlačenja vozila utvrđeno je da su uletjeli u spomen obilježje podignuto borcima palim tokom Drugog svjetskog rata.

Njihov automobil je upao u betonsku rupu duboku više od dva metra i tu ostao zaglavljen. Od siline udarca prednji dio automobila je bio potpuno smrskan.

Nalazom obdukcije je utvrđeno da su oboje imali višestruke prelome kostiju. U trenutku nesreće sa Aninog telefona upućen je automatski poziv za pomoć, ali hitne službe u Čačku nisu mogle da utvrde o kakvom pozivu je riječ jer Srbija nije u evropskom sistemu koji na takav poziv može da odgovori.

Снијег Нови Град

Srbija

Vraća se snijeg: Upaljeno agrometeorološko upozorenje

Inače, nastradala Ana je studirala u Beogradu, a nastradali Aleksandar je bio tjelohranitelj Nebojše Stojkovića Stojketa, navodnog vođe rakovičkog kriminalnog klana.

"Aleksandar je, navodno, kobnog dana sa Zlatibora, gdje Stojketovi sinovi imaju kafić, krenuo za Beograd. Ana, koju je upoznao ranije, pošla je s njim i imali su tu nesreću", podsjeća izvor "Kurira".

Više iz rubrike

Враћа се снијег: Упаљено агрометеоролошко упозорење

Srbija

Vraća se snijeg: Upaljeno agrometeorološko upozorenje

1 h

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Srbija

Vlada Srbije dodatno smanjila akcize na gorivo

3 h

0
Пожар у згради Старог млина у Обреновцу.

Srbija

Gori zgrada Starog mlina, gust dim se širi gradom

3 h

0
Беба

Srbija

Beba rođena na benzinskoj pumpi: Objavljena prva fotografija iz vozila Hitne pomoći

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

36

Poraz Partizana u meču koji je bio u znaku Bujoševića

22

30

Šta znači ako se probudite između 3 i 4 sata ujutru?

22

27

Svenja uhapšen nakon osam mjeseci bjekstva

22

18

Milan Stanković na Veliki petak prekinuo šutnju

22

15

Dječak (9) pronađen go u kombiju na gomili smeća: Otac dao bizarno objašnjenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner