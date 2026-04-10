Svenja uhapšen nakon osam mjeseci bjekstva

10.04.2026 22:27

Свен Либих, њемачки неонациста који је промијенио пол и име у Свења. Ухапшен у Чешкој
Njemački neonacista Sven Libih, koji je prošle godine promijenio pol i ime u Marla-Svenja Libih, uhapšen je u Češkoj nakon osam mjeseci bjekstva.

Libih je trebao odslužiti zatvorsku kaznu zbog govora mržnje, a promjenu identiteta je, prema navodima, iskoristio kako bi izbjegao boravak u muškom zatvoru.

Libih je uhapšen oko 100 kilometara istočno od Praga, u češkom gradu Krašna. Prema policijskom izvještaju, u trenutku hapšenja bio je odjeven u mušku odjeću i imao obrijanu glavu.

Navodi se da je nakratko pokušao izbjeći hapšenje. Njemačka policija tragala je za njim od avgusta 2025. godine, kada se nije pojavio u zatvoru u Kemnicu na odsluženju 18-mjesečne kazne zbog govora mržnje.

Zloupotreba zakona za izbjegavanje zatvora?

Slučaj je u Njemačkoj izazvao veliku pažnju javnosti, jer je Libih, osuđeni ekstremista krajnje desnice, iskoristio liberalni njemački zakon o samoopredjeljenju kako bi zakonski promijenio pol iz muškog u ženski.

Zakon omogućava promjenu imena i pola na osnovu jednostavnog zahtjeva u matičnoj kancelariji, bez sudskog postupka. Iako je uveden radi olakšavanja položaja transrodnih, interseksualnih i nebinarnih osoba, ovaj slučaj otvorio je raspravu o mogućim zloupotrebama.

Sumnje u motive dodatno su pojačane činjenicom da je Libih ranije LGBT osobe nazivao "parazitima društva" i učestvovao u prekidanju parade ponosa u gradu Haleu.

Zbog toga se u javnosti spekulisalo da je promjena pola bila politički potez ili pokušaj da se osigura blaža kazna.

Reakcije i neonacistička prošlost

Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint izjavio je da Libih koristi zakon u lične svrhe.

"Promjena pola ovdje se čini kao jasan slučaj zloupotrebe", rekao je za njemačku televiziju ZDF.

Libih, koji je fotografisan u uniformi nalik nacističkoj na skupovima krajnje desnice, osuđen je u julu 2023. godine za više krivičnih djela, uključujući govor mržnje.

Prema njemačkim medijima, bio je i bivši član neonacističke grupe "Krv i čast". Nakon što mu je odbijena posljednja žalba na presudu, zakonski je promijenio pol.

Umjesto da se javi na izdržavanje kazne, Libih je pobjegao i osam mjeseci se skrivao, istovremeno provocirajući njemačku policiju na društvenoj mreži Iks.

Objavio je "pozdrave iz Moskve" uz fotografiju generisanu vještačkom inteligencijom koja je prikazivala rusku prijestonicu u pozadini, što je dodatno podstaklo spekulacije da mu Rusija pruža utočište.

