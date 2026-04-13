Velika akcija policije: Crnogorac švercovao lijekove

13.04.2026 10:37

Foto: Uprava policije Crne Gore

Crnogorska policija pronašla je kod muškarca iz Bara čiji su inicijali A.H. (60) oko 4.000 kutija i 600 kesica farmaceutskih proizvoda bez potrebne dokumentacije.

Službenici granične policije Ulcinj su u prtljagu A.H. u autobusu koji saobraća na relaciji Prizren-Ulcinj prvo pronašli 1.491 kutiju farmaceutskih proizvoda bez prateće dokumentacije i računa, saopšteno je iz Uprave policije.

Službenici Sektora granične policije su potom od nadležnog suda zatražili izdavanje naredbe za pretres stana ovog lica u Baru u kojem je pronađeno još 2.406 kutija i 600 kesica raznih farmaceutskih proizvoda bez potrebne dokumentacije.

Iz Uprave policije su naveli da je o događaju obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bar, koji se izjasnio da je riječ o krivičnom djelu nedozvoljena trgovina, te naložio podnošenje krivične prijave protiv ovog lica.

Policija

Crna Gora

hapšenje

lijek

Šverc

