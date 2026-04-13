Mladić iz BiH ubijen u Zagrebu? Otkriveni prvi detalji

Autor:ATV
Komentari:0
Jedan muškarac sinoć je pronađen mrtav u stanu na Šestinskom trgu u Zagrebu, a policija je ubrzo potvrdila da je riječ o nasilnoj smrti.
Kako je ranije izvestila zagrebačka policija, telo muškarca pronađeno je oko 23 časa u nedelju uveče, prenio je Večernji list.
U službenom saopštenju navodi se da je pod nadzorom policije osoba koja se dovodi u vezu s ubistvom. Tačne okolnosti, vreme i motiv zločina biće poznati nakon završetka uviđaja i kriminalističkog istraživanja.
Poslije završetka tog postupka, tijelo preminulog biće prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije, koja će pružiti dodatne odgovore o uzroku smrti. Prema informacijama portala 24sata.hr, policija sumnja da je žrtva 22-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, iako identitet još nije službeno potvrđen.
Kako navode, mladić je ubijen s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati. Na mjestu zločina u toku je uviđaj, a objekt osigurava pripadnik interventne policije.
Okolnosti koje su dovele do ovog zločina zasad nisu poznate, dok se više informacija očekuje po završetku kriminalističkog istraživanja, prenosi Telegraf.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
17
11
17
01
16
53
16
53
16
50
Trenutno na programu