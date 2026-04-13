Mladić iz BiH ubijen u Zagrebu? Otkriveni prvi detalji

13.04.2026 09:49

Возило хрватске полиције паркирани на улици испред зграде, врата возила су отворена.
Foto: Pexels/Mateusz Dach

Jedan muškarac sinoć je pronađen mrtav u stanu na Šestinskom trgu u Zagrebu, a policija je ubrzo potvrdila da je riječ o nasilnoj smrti.

Kako je ranije izvestila zagrebačka policija, telo muškarca pronađeno je oko 23 časa u nedelju uveče, prenio je Večernji list.

U službenom saopštenju navodi se da je pod nadzorom policije osoba koja se dovodi u vezu s ubistvom. Tačne okolnosti, vreme i motiv zločina biće poznati nakon završetka uviđaja i kriminalističkog istraživanja.

Доктор

Zdravlje

Obična mrlja na usni često krije opasan karcinom

Poslije završetka tog postupka, tijelo preminulog biće prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije, koja će pružiti dodatne odgovore o uzroku smrti. Prema informacijama portala 24sata.hr, policija sumnja da je žrtva 22-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, iako identitet još nije službeno potvrđen.

Kako navode, mladić je ubijen s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati. Na mjestu zločina u toku je uviđaj, a objekt osigurava pripadnik interventne policije.

Okolnosti koje su dovele do ovog zločina zasad nisu poznate, dok se više informacija očekuje po završetku kriminalističkog istraživanja, prenosi Telegraf.

Pročitajte više

Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Zdravlje

Obična mrlja na usni često krije opasan karcinom

7 h

0
Пјевачица Бритни Спирс

Scena

Britni Spirs završila na liječenju

7 h

0
Добро размислите прије што него спакујете кофере: Ово вас може коштати плате

Srbija

Dobro razmislite prije što nego spakujete kofere: Ovo vas može koštati plate

7 h

0
Ruža cvijet

Region

Preminuo Ivan Rimac: Čuveni biznismen iza sebe ostavio milione

8 h

0

Više iz rubrike

Ruža cvijet

Region

Preminuo Ivan Rimac: Čuveni biznismen iza sebe ostavio milione

8 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je ubijen

9 h

0
Паре

Region

Platili kuće 70.000 evra, dobili samo napuštena gradilišta

9 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Maskirani razbojnik opljačkao benzinsku pumpu

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

11

Skandal trese Španiju: Podignuta optužnica protiv supruge Pedra Sančeza

17

01

Uz ovaj zaboravljeni trik naših baka imaćete saksije pune cvijeća

16

53

Da li je Đoković završio sa tenisom? Evo šta kaže najbolji teniser svih vremena

16

53

Bivši batler otkrio kako se Endru ponašao iza zatvorenih vrata: "Niko nije htio da bude u njegovoj blizini"

16

50

Tramp: Ako iranski brodovi priđu blokadi, biće uništeni

