Obična mrlja na usni često krije opasan karcinom

13.04.2026 09:32

Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.
Foto: Unsplash

Rak usne nastaje iz mutacija ćelija kože koje dovode do nekontrolisanog rasta i širenja tumora.

Najčešće se javlja na donjoj usni kod osoba starijih od 40 godina i pripada grupi oralnih karcinoma.

Prvi znakovi uključuju lezije ili čireve koji ne zarastaju, bijele mrlje ili kvržice, a mogu se javiti i bol, trnjenje, krvarenje i otežano žvakanje ili govor. Kod širenja bolesti moguće je oticanje čeljusti i bol u grlu.

Najveći rizik donosi pušenje, dugotrajna izloženost suncu, infekcija HPV-om, loša oralna higijena i porodična sklonost. Zaštita usana kremom sa UV filterom i izbjegavanje duvana smanjuje rizik.

Pregled ljekara i biopsija su ključni za potvrdu raka. Manje invazivne metode uključuju uzimanje ćelija za analizu, dok CT ili magnetna rezonanca pomažu u proceni širenja tumora.

Terapija

Liječenje zavisi od veličine i lokacije tumora. Hirurgija je najčešće prva opcija, a moguća je i radioterapija, hemoterapija ili kombinacija, dok noviji pristupi uključuju imunoterapiju i ciljane lijekove koji uništavaju tumorske ćelije, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

