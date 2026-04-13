Marković: Sarajevska pravda dobila zadatak da oslobađa muslimane

Sud i Tužilaštvo BiH su odmetnute sarajevske pravosudne ustanove koje su dobile zadatak da oslobode muslimane koji su činili zločine nad srpskim narodom i neophodno je da se Srbi tome odupru, rekao je predsjednik zvorničke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Milivoje Marković.

Nakon što je Apelaciono od‌jeljenje Suda BiH ukinilo presudu nekadašnjem komandantu 43. brigade tzv. Armije BiH Ramizu Durakoviću za zločine nad srpskim civilima na području Čajniča, Marković je izjavio Srni da presude ovog suda nemaju nikakve veze sa pravom i pravdom već su direktno stavljene u funkciju zaštite komandanata i pripadnika tzv. Armije BiH koji su činili zločine nad srpskim narodom.

"Sjetimo se samo Glođanskog brda gd‌je su muslimani ubili 126 pripadnika srpske nacionalnosti i Crnog vrha gd‌je na kojem su presreli kolonu vozila i ubili 11 srpskih, uglavnom, civila", naveo je Marković.

Podsjetio je i na ostala zvjertsva koja su činili nad srpskim narodom u Podrinju od Kravice, Zalazja i drugih srpskim mjesta, a da niko od tih počinilaca dokazanog zločina nikada nije odgovarao.

Marković smatra da ova sudska agonija neće proći sve dok se ne presudi posljednjem Srbinu koji je nosio pušku, braneći svoj narod i nejač od pripadnika tzv. Armije BiH koje štiti sarajevsko sudstvo, što je očito je prema najnovijoj presudi Durakoviću.

Istakao je da je neophodno da se srpski narod odupre tom sarajevskom nakaradnom pravosudnom sistemu koji se otrgao od pravde, te upitao kako ovu nepravdu podnose srpski tužioci i sudije tamo zaposleni.

On je dodao da lično nikada ne bi dozvolio nijednom Srbinu da radi u tim nametnutim sudskim ustavovama, koje su dokazale da sude samo Srbima.

Marković kaže da će biti srećan kada se uspostavi granični prelaz između FBiH i Republike Srske u Kalesiji, a ukine onaj na Drini, jer će samo tada Srbi biti zaštićeni od sarajevskog sudstva, piše Srna