HDZ BiH odlučio ko će biti kandidat za člana Predsjedništva BiH

Rukovodstvo HDZ-a donijelo je odluku da će Darijana Filipović biti kandidat te stranke za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Ona je aktuelni poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BIH i potpredsjednica HDZ-a BiH.

Odluka je usvojena na sjednicama Predsjedništva i Središnjeg odbora HDZ-a BiH u Mostaru.