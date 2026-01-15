Logo
Dodik nakon sastanka sa HDZ-om: Ključno pitanje zloupotreba ustavnog uređenja BiH

15.01.2026

18:30

Милорад Додик
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je nakon sastanka sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem, da ove dvije političke partije imaju konkretnu saradnju punu razumijevanja o otvorenim pitanjima.

"Ključno pitanje je zloupotrebljavanje ustavnog uređenja BiH. Sa našeg stanovišta, Srbe kao konstitutivan narod ugrožavaju, kao i naš entitet. Hrvatima onemogućavaju pravi odraz u institucijama, a na bazi tog se izvlače svi drugi problemi", poručio je Dodik novinarima nakon sastanka.

Састанак

Republika Srpska

Sastanak rukovodstva SNSD-a i HDZ-a u Istočnom Sarajevu

Dodik je dodao da je neprihvatljivo ponašanje Zijada Krnjića, "stručnjaka" Vlade FBiH u Upravnom odboru UIO BiH, koji je napravio ujudurmu.

Milorad Dodik

Dragan Čović

