Kojić: U Sarajevu oslobađaju one koji su odgovorni za zločine nad srpskim civilima

13.04.2026 15:45

Којић: У Сарајеву ослобађају оне који су одговорни за злочине над српским цивилима

Sud BiH oslobađa sve one koji su odgovorni za zločine nad srpskim civilima i isključivo služi muslimanskom korpusu i političkom Sarajevu, izjavio je Srni predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

Nakon što je Apelaciono od‌jeljenje Suda BiH ukinulo presudu nekadašnjem komandantu 43. drinske brigade tzv. Armije BiH Ramizu Durakoviću za zločine nad srpskim civilima na području Čajniča, Kojić je apelovao da rukovodstvo Republike Srpske preduzme korake da bi se spriječilo sudstvo na nivou BiH da d‌jeluje brutalno prema srpskim žrtvama i njihovim preživjelim srodnicima.


"Srbi su tokom cijelog rata ubijani na najveće pravoslavne praznike, a danas u miru koji je samo mrtvo slovo na papiru, ratni kadrovi iz F BiH nastavljaju tu praksu i sole rane srpskom narodu želeći nam pokazati da ovd‌je nema mjesta za Srbe", istakao je Kojić.


Takvim oslobađajućim presudama, kaže Kojić, Sud BiH pokušava da oslabi poziciju Republike Srpske u BiH.


"Sud BiH oslobađa sve one koji su odgovorni za zločine nad srpskim civilima, ali zato svako onaj ko čestita rođendan Ratku Mladiću i Miloradu Dodiku, ko podigne tri prsta dobije kaznu istog vremenskog intervala i to konačnu, dok se raznim Dudakovićima sramno male presude ukidaju", rekao je Kojić za Srnu.

