Erdogan otkrio kada će biti predsjednički izbori u Turskoj

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da će sljedeći predsjednički izbori biti održani prema planu u maju 2028. godine, odbacujući spekulacije o prijevremenom glasanju.

"Izbori će biti održani na vrijeme", rekao je Erdogan novinarima.

Prema istraživanju koje je sprovela agencija ASAL, gotovo 60 odsto turskih građana podržava održavanje prijevremenih opštih izbora.

Vladajuća koalicija u Turskoj navodno je počela pripreme za potencijalno prijevremeno glasanje, dok su opozicione ličnosti, uključujući lidera Republikanske narodne partije Ozgura Ozela, više puta pozivale na vanredne izbore.

Devlet Bahčeli, lider Partije nacionalističkog pokreta i Erdoganov saveznik, izjavio je da prijevremeni predsjednički izbori nisu izvodljivi s obzirom na trenutnu situaciju u regionu.

Viši predsjednički savjetnik Mehmet Udžum rekao je da bi prijevremeni izbori teoretski mogli biti održani krajem 2027. ili početkom 2028. godine, ako ih parlament odobri, prenosi Srna.