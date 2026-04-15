Mediji na udaru: Bi-Bi-Si otpušta skoro 2.000 radnika!

Јавни сервис Би-би-си
Bi-Bi-Si je obavijestio zaposlene da će ukinuti 2.000 radnih mjesta, rekli su izvori agenciji PA medija.

Jedan od zaposlenih na britanskom medijskom servisu rekao je da to znači da će svaki deseti radnik ostati bez posla i da je to "užasno".

Izvori navode da je informacija o otpuštanjima prenesena zaposlenima u grupnom telefonskom pozivu, ali da im nisu dati detalji o tome ko će biti pogođen.

Rukovodstvo Bi-Bi-Sija ranije je najavilo rezanje troškova u naredne tri godine.

Sljedećeg mjeseca, poziciju generalnog direktora Bi-Bi-Sija preuzima bivši šef "Gugla" Met Britin prenosi Srna.

