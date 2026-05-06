Aktivni meteoalarmi: Prijeti nam nevrijeme, stižu prva upozorenja

Dva meteoalarma su aktivna za BiH zbog očekivanog nevremena koje će se preliti u BiH iz Hrvatske i Slovenije.

Prema trenutnim upozorenjima, očekuje se snažna grmljavina sa olujnim udarima vjetra, a sve propraćeno kišom. Zbog današnjeg stanja meteoalarm je aktivirao žuto upozorenje.

Za banjalučku regiju padavine se očekuju u poslijepodnevnim časovima.

Maksimalna temperatura koja se danas očekuje iznosiće 25 stepeni, a narednih dana nas očekuje kiša uz stabilizaciju tokom vikenda.