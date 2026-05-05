Greške koje nikako ne smijete raditi uoči Đurđevdana jer tjeraju sreću iz kuće

Običaj koji mnogi rade uoči Đurđevdana tjera sreću iz kuće. Pročitajte šta se nikako ne smije raditi i sačuvajte blagostanje doma.

Postoji jedna stvar koju ljudi rade veče uoči Đurđevdana, a koja po starom vjerovanju tjera sreću iz kuće i cijelu narednu godinu pravi haos u domu.

Riječ je o iznošenju smeća i bacanju otpada napolje nakon zalaska sunca, što naši stari nikada nisu radili na ovaj praznik.

Vjerovalo se da zajedno sa smećem iznosite napolje i napredak, zdravlje i mir ukućana.

Đurđevdan se smatra praznikom buđenja prirode, plodnosti i obnove. Sve što tog dana izađe iz kuće, po narodnom vjerovanju, više se ne vraća. Zato su naše bake govorile da uoči 6. maja kuću treba pripremiti unaprijed, a ne na sam praznik.

Bacanje smeća, prosipanje vode preko praga uveče i pozajmljivanje stvari komšijama spadaju u glavne greške.

Ova praznična greška se generacijama prenosila kao ozbiljno upozorenje.

Šta se nikako ne radi uoči Đurđevdana

Da biste izbjegli običaj koji donosi rastjerivanje sreće iz doma, obratite pažnju na nekoliko jasnih pravila koja su naši preci strogo poštovali:

Ne iznosite smeće iz kuće poslije zalaska sunca

Ne pozajmljujte so, hljeb, šibice ni novac drugima

Ne perite veš i ne prostirite ga napolju uoči praznika

Ne svađajte se sa ukućanima i ne dižite ton

e ostavljajte prazne flaše i posude na stolu

Ne bacajte ostatke hrane u dvorište

Posebno se vodilo računa o pragu kuće. Prag je granica između svijeta napolju i porodičnog ognjišta.

Prosipanje vode preko praga uveče smatralo se najgorim postupkom.

Da li je istina da pozajmljivanje uoči Đurđevdana donosi nesreću

Da, po starom srpskom vjerovanju, ko uoči Đurđevdana iz kuće da so, hljeb ili novac, taj iz doma iznosi i sreću za cijelu godinu. Zato se tog dana ništa ne pozajmljuje komšijama ni rodbini.

Običaji koji vraćaju blagostanje u dom

Umjesto pogrešnih postupaka, postoje radnje koje privlače mir i napredak. Naši preci su znali tačno šta treba uraditi prije nego što sunce zađe.

Okitite vrata i prozore mladim granjem vrbe ili bukve. Stavite vijenac od cvijeća i ljekovitog bilja na ulazna vrata.

U kuću unesite svježe ubrane poljske cvjetove, jer se vjeruje da donose zdravlje d‌jeci i starijima.

Uveče upalite svijeću i pomenite ukućane. Pripremite jagnjetinu i mladi sir za sutrašnji ručak, ali pazite da se ništa od hrane ne baca. Ostaci se daju životinjama, nikada se ne prosipaju.

Mali ritual koji čuva dom od loših znakova

Stara baba Mara iz istočne Srbije govorila je da uveče uoči Đurđevdana treba pomesti kuću od najdaljeg ćoška ka sredini, a ne ka vratima. Tako se simbolično čuva sve dobro unutra.

Ovaj gest d‌jeluje sitno, ali nosi snažnu poruku, jer suprotan smjer metle tjera sreću iz kuće bukvalno na ulicu, prenosi Krstarica.

Kupanje u vodi sa bosiljkom i koprivom takođe se vijekovima radi. Vjeruje se da takva voda skida umor, brige i sve što je prošla godina nataložila u tijelu i duši.