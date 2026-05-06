Direktor razriješio sam sebe, pa se žalio

Povodom pokušaja politizacije slučaja vezanog uz Agenciju 'Stari grad', Grad Mostar objavio je dokumentaciju iz koje je, kako se navodi, "jasno vidljivo da je riječ isključivo o pravnom i proceduralnom pitanju".

"Direktor Agencije sam je sebi donio rješenje o razrješenju, zatim izjavio žalbu na vlastito rješenje, a Odbor državne službe za žalbe FBiH takav je akt poništio kao nezakonit jer ga je donijelo nenadležno tijelo. Dakle, odluku nije poništio Grad Mostar niti gradonačelnik, nego nadležno federalno tijelo", objavljeno je na stranicama Grada Mostara.

Dodaje se da je zbog toga "neprihvatljivo pokušavati ovaj slučaj pretvarati u nacionalno ili političko pitanje kako bi se prikrila jednostavna činjenica: državni službenici i odgovorne osobe moraju postupati skladno zakonu, a zakon mora vrijediti jednako za sve".

"Mostar neće biti grad u kojem pojedinci mogu raditi mimo propisa, a zatim se iza nezakonitih postupaka skrivati političkim i nacionalnim manipulacijama", naveo je Grad Mostar.

