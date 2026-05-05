Opštinu u BiH zovu Mala Švajcarska - ovo su razlozi

05.05.2026 15:15

Iako teritorijalno vrlo mala, opština Usora može se pohvaliti izvanrednim privrednim pokazateljima zbog kojih je gosti često nazivaju “malom Švajcarskom”.

Načelnik Zvonimir Anđelić ističe kako opština broji više od 2.100 zaposlenih te ostvaruje fiskalni promet na kojem joj mogu pozavidjeti i znatno veće sredine. Snažna privreda dovelo je do manjka domaće radne snage, pa u Usoru svakodnevno na posao dolaze radnici iz susjednih mjesta.

Ovakvo pozitivno okruženje rezultiralo je i ohrabrujućim demografskim trendovima. Uz penzionere, u posljednje dvije do tri godine bilježi se povratak kompletnih mladih porodica iz dijaspore.

Kako bi dodatno olakšala život mladima i podstakla ostanak, opštinska uprava sufinansira besplatne udžbenike, pomaže višečlane porodice i organizuje produženi boravak u školi.

Apsolutni prioritet u ovoj godini je završetak nove zgrade vrtića, čime će se kapacitet ustanove udvostručiti na oko 130 djece te osigurati uslove prema najvišim evropskim standardima predškolskog odgoja.

Kapitalni projekti

S obzirom na skromna sredstva u izvornom budžetu, kapitalni projekti u Usori realizuju se fazno i uz neophodnu podršku viših nivoa vlasti. Načelnik Anđelić pritom ističe značajnu finansijsku potporu Vlade FBiH te Vlade Republike Hrvatske, kroz čije programe Usora redovno dobija sredstva za najvažnije infrastrukturne projekte.

Poseban zamah cjelokupnom razvoju donijeće izgradnja auto-puta na koridoru 5C. Direktan izlaz na auto-put u Usori drastično će olakšati transport i povezati lokalne preduzetničke zone sa zapadnim tržištima. Pored toga, kroz ugovor o prijateljskom okruženju vezan uz izgradnju saobraćajnice, opština realizuje niz popratnih infrastrukturnih projekata.

Među njima se kao najvažniji izdvaja kompletna regulacija korita rijeke Usore, čime bi se trebale trajno spriječiti katastrofalne poplave s kakvim se opština suočila 2014. godine, piše "RTV HB".

