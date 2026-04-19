Drama u kladionici: Ranio mladića jer mu nije dao da uplati tiket

U jednoj kladionici u Mirijevu sinoć je došlo do pucnjave i tuče u kojoj su povređena dva radnika obezbeđenja. Do sukoba je, kako saznaje Telegraf.rs, došlo oko 18 sati, a policija je muškarca koji je pucao zatekla na mjestu napada i odmah ga uhapsila.

Kako saznaje Telegraf.rs, do rasprave ispred kladionice je došlo jer obezbjeđenje nije pustilo M. J. (44) da uđe u lokal, a on je nešto kasnije izvadio pištolj i upucao radnika obezbjeđenja A. M. (20) u nogu. Ranjeni mladić uspio je da pobjegne sa mjesta pucnjave, a potom je pozvao pomoć.

Naime, M. J. je došao u kladionicu oko sat i po vremena ranije, želeći da uplati tiket, ali su radnici pozvali obezbjeđenje kako bi ga udaljilo jer mu je u tu kladionicu godinama zabranjen ulazak, najvjerovatnije zbog prethodnih incidenata. Nakon što mu je ulazak zabranjen, M. J. je otišao, a potom se oko 18 sati vratio naoružan i tada je došlo do pucnjave.

Nakon što je ranio mladog pripadnika obezbjeđenja, došlo je do tuče ispred kladionice, a M. J. je pištoljem udario drugog radnika obezbjeđenja u glavu.

Hitna pomoć prevezla je oba radnika obezbjeđenja sa lokacije na koju su se udaljili u bolnicu, gdje im je pružena dalja medicinska njega, a policija je uhapsila M. J, koji je kod sebe i dalje imao pištolj i to sa metkom u cijevi, spreman da ponovo zapuca.

Istragu o događaju vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, a M. J. će na teret najvjerovatnije biti stavljena krivična dijela ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.