Ovakvo meso nikada ne kupujte za roštilj: Evo kako da izaberete prave komade

Roštilj za Prvi maj ima svoju posebnu čar upravo zato što na prvi pogled djeluje jednostavno – malo vatre, malo mesa i dobro društvo oko stola ili u dvorištu.

Međutim, oni koji ga zaista vole i koji su ga spremali mnogo puta znaju da se upravo u toj jednostavnosti kriju najveće zamke. Sve može da krene pogrešno već na samom početku, i to ne na vatri, već mnogo ranije – u trenutku kad birate meso. Ako napravite pogrešan izbor mesa, praznični ručak će se pretvoriti u katastrofu.

Koliko god da ste vješti prilikom pečenja mesa na roštilju i tačno znate kad je pravi trenutak da ga spustite na rešetku, loš izbor mesa može sve da upropasti. Ako tu napravite grešku, rizikujete da dobijete gumasto, žilavo i gotovo nejestivo meso, koje se teško žvaće, gubi sočnost i umjesto uživanja ostavlja osjećaj razočaranja. Zato je izbor mesa najvažniji dio cijelog procesa.

Previše nemasni komadi

Na prvi pogled djeluju kao "fit" opcija, ali na roštilju se brzo pokažu kao greška. Bez masnoće nema sočnosti, a bez sočnosti nema ukusa. Takvo meso se lako presuši i postane tvrdo, pa imate utisak da jedete karton.

Nepravilno isječeni komadi

Ako je meso predebelo ili neravnomjerno isječeno, rezultat je nepredvidiv. Spolja se brzo zapeče i dobije boju, ali unutra ostane nedovoljno pečeno. Na kraju dobijate kombinaciju zagorjelog i žilavog mesa – ni blizu onog roštilja koji ste zamislili.

Loše odmrznuto meso

Kad se meso ne odmrzne pravilno, ono gubi strukturu i tokom pečenja pušta previše vode. Umjesto da se peče, ono se zapravo "krčka" u sopstvenoj tečnosti, pa nema ni koricu, a ni pravi ukus.

Staro meso

Svježina je presudna. Ako meso nije dovoljno svježe, već na roštilju postaje žilavo i teško za žvakanje. Čak i kada izgleda prihvatljivo, ukus je često ravan i bez one punoće koju očekujete.

Niskokvalitetni industrijski komadi

Gotovi ili jeftini komadi često sadrže višak vode i lošije dijelove mesa. Na roštilju se ponašaju nepredvidivo – raspadaju se, ne dobijaju koricu i ostavljaju utisak "nečega između mesa i tijesta", bez pravog ukusa.

Možete imati savršen žar, dobru marinadu i tačan tajming, ali ako je meso loše – rezultat će uvijek biti isti – suvo, tvrdo, bezukusno kao da jedete karton ili "gumasto". Leskovački roštilj-majstori otkrili su najčešće greške koje pravite prilikom pripreme roštilja, kao i tajno kako da meso uvijek ispadne sočno i preukusno.

Dobar roštilj počinje mnogo prije vatre, i to upravo u odluci šta ide na rešetku. Iskusni majstori zato kažu da se kvalitet roštilja ne mjeri po vatri, već po mesu koje ste izabrali. Prije nego što stavite meso na roštilj, dobro očistite rešetku - imamo genijalan trik koji ne podrazumijeva upotrebu hemikalija.

Za roštilj koji se pamti izbjegavajte komade koji obećavaju malo, a daju još manje. Jer na kraju, nema začina niti marinade koji mogu da poprave loše meso – ono će uvijek ostati ili tvrdo, ili suvo, ili neprijatno za žvakanje. A dobar roštilj to nikada ne prašta.

