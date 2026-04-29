Kako se riješiti neprijatnog mirisa u ormaru?

ATV
29.04.2026 09:52

0
Одјећа на вјешалицама у отвореном ормару.
Foto: Atlantic Ambience/Pexels

Otvorite vrata plakara, a u nos vas udari onaj poznati, težak ustajali miris koji podsjeća na podrum i staru tkaninu. Garderoba je čista, svježe oprana, a ipak miriše kao da stoji godinama.

Rješenje postoji i ne košta gotovo ništa.

Zašto se javlja ustajali miris u ormaru

Glavni krivac je vlaga zarobljena u zatvorenom prostoru. Drvo upija vlagu iz vazduha, tkanina je zadržava, a slab protok vazduha sve to pretvara u zadah ustajalosti. Tu su i nevidljive spore plijesni, prašina i ostaci omekšivača koji vremenom hvataju neprijatan miris.

Najčešća greška je slaganje odjeće koja nije skroz suva.

Dovoljna je jedna majica sa malo vlage da zarazi cijeli plakar. Tako nastaje miris memle koji se širi i na čistu garderobu pored.

Kako trajno ukloniti neprijatan miris u ormaru

Prije bilo kakvog mirisanja, ormar morate temeljno isprazniti i očistiti. Ovo je dio koji većina ljudi preskoči, a baš tu se krije razlika između privremenog i trajnog rješenja.

  • Izvadite svu odjeću i police obrišite vlažnom krpom sa sirćetom
  • Ostavite vrata otvorena minimum tri sata da se drvo prosuši
  • Provjerite zid iza ormara, jer vlaga često dolazi otuda
  • Bacite stare kese, papire i kutije koje skupljaju prašinu

Tri sastojka koja lako rješavaju problem

Umjesto skupih osvježivača, posegnite za onim što već imate u kuhinji i kupatilu.

Soda bikarbona je prvi izbor. Sipajte je u otvorenu teglu i ostavite na dnu ormara. Upija vlagu i neutrališe miris za dvadeset četiri sata. Mijenjajte je jednom mjesečno.

  • Drugi saveznik je krupna morska so sa nekoliko kapi eteričnog ulja lavande. Mirise apsorbuje, a tkaninama daje suptilan, prijatan trag.

Treći trik je obična kafa u zrnu, koja djeluje kao prirodni filter za teške mirise.

Sitne navike koje sprečavaju vlažan miris garderobe

Kada jednom riješite problem, važno je da se ne vrati. Pravila su jednostavna i ne traže trud.

  • Otvorite ormar bar jednom nedjeljno na pola sata
  • Nikada ne slažite odjeću koja je makar malo vlažna
  • Ubacite kesicu sa sušenom lavandom ili korom limuna među police
  • Izbjegavajte pretrpavanje, jer vazduh mora da kruži

Ako stanujete u prizemlju ili vlažnijem stanu, razmislite o malom apsorberu vlage. Spriječi stvaranje memle prije nego što krene.

Garderoba koja miriše svježe direktno utiče na to kako se osjećate kada se ujutru oblačite.

(Krstarica)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

