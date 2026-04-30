Učenik donio pištolj u školu, reagovala policija

Autor:ATV
Komentari:0
U jednoj od osnovnih škola u Sjenici danas je došlo do incidenta koji je uznemirio javnost, nakon što je učenik sedmog razreda M.S. u školu donio pištolj.
Prema informacijama, riječ je o djetetu koje potiče iz ugledne porodice. Incident se dogodio u jutarnjim satima, oko 10 časova.
Kako "Sandžak danas" nezvanično saznaje, u ovom događaju nije bilo povrijeđenih, niti je došlo do upotrebe oružja. Uprava škole je odmah reagovala, obavijestila nadležne organe, nakon čega je policija izašla na teren i preuzela dalje postupanje.
O svemu su informisani i roditelji učenika.
Očekuje se da nadležni organi utvrde sve okolnosti ovog slučaja, dok iz škole apeluju na smirenost i odgovornost kako bi se izbjegle dezinformacije i nepotrebna panika.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
2 h0
Srbija
7 h0
Srbija
8 h0
Srbija
8 h0
Najnovije
18
28
18
24
18
15
18
04
18
01
Trenutno na programu