Učenik donio pištolj u školu, reagovala policija

U jednoj od osnovnih škola u Sjenici danas je došlo do incidenta koji je uznemirio javnost, nakon što je učenik sedmog razreda M.S. u školu donio pištolj.

Prema informacijama, riječ je o djetetu koje potiče iz ugledne porodice. Incident se dogodio u jutarnjim satima, oko 10 časova.

Kako "Sandžak danas" nezvanično saznaje, u ovom događaju nije bilo povrijeđenih, niti je došlo do upotrebe oružja. Uprava škole je odmah reagovala, obavijestila nadležne organe, nakon čega je policija izašla na teren i preuzela dalje postupanje.

O svemu su informisani i roditelji učenika.

Očekuje se da nadležni organi utvrde sve okolnosti ovog slučaja, dok iz škole apeluju na smirenost i odgovornost kako bi se izbjegle dezinformacije i nepotrebna panika.