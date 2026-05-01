Vatra progutala štalu kod Gacka

U selu Vrba kod Gacka u potpunosti je izgorjela štala u požaru koji je izbio jutros.

“Jutros u 10,35 časova vatrogasno spasilačkoj jedinici dojavljen je požar štale u selu Vrba. Odmah smo izašli na teren. Materijalna šteta je velika,vatra je uništila i traktor sa priključcima koji se nalazio u objektu.” rekli su za ATV iz TVJ Gacko.

Gatački vatrogasci spriječili su širenje požara na okolne objekte. Na terenu je i policija, a uzrok požara biće poznat nakon uviđaja.