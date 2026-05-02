Avio-kompanija prestaje sa radom: Svi letovi otkazani

Američka avio-kompanija Spirit erlajns objavila je da obustavlja sve operacije nakon što nije uspjela da obezbijedi planiranu državnu pomoć od 500 miliona dolara.

Kompanija je saopštila da je započela "postepeno gašenje poslovanja" i da su svi letovi otkazani, uz napomenu da putnici ne treba da dolaze na aerodrome.

"Svi letovi kompanije Spirit su otkazani i putnici ne bi trebalo da dolaze na aerodrom", navodi se u saopštenju i dodaje da će biti automatski obrađen povraćaj novca za svaki let koji je kupljen preko avio-kompanije kreditnom ili debitnom karticom.

Avio-kompanija je postavila veb stranicu kako bi odgovorila na pitanja u vezi sa procesom obustavljanja letova, prenosi CBS njuz.

Spirit Airlines, niskotarifni prevoznik sa bazom na Floridi, posljednjih godina je imao ozbiljne finansijske probleme, uključujući dva postupka stečaja od 2024. godine.

U saopštenju kompanije navodi se da su nagli rast cijena goriva i energetska kriza, djelimično povezana sa ratnim sukobima između SAD i Irana, dodatno pogoršali finansijsku situaciju.

Pregovori o državnoj pomoći, koji su uključivali i plan da američka vlada preuzme većinski udio od 90 odsto u kompaniji, propali su nakon neslaganja sa povjeriocima.

"U martu 2026. godine postigli smo dogovor sa našim vlasnicima obveznica o planu restrukturiranja koji bi nam omogućio da postanemo kompanija koja može da posluje u budućnosti. Međutim, iznenadni i kontinuirani rast cijena goriva posljednjih sedmica nam je na kraju ostavio drugu alternativu osim da nastavimo gašenje kompanije", naveo je direktor Spirit erlajnsa Dejv Dejvis.

Novčane rezerve kompanije Spirit su se smanjile posljednjih dana jer su pregovori sa vladom propali, prema više izvora upoznatih sa diskusijama. Neki od vlasnika obveznica kompanije Spirit, uključujući kompaniju Citadel i Ares Menadžment Korp, protivili su se sporazumu, rekli su američki zvaničnici ranije za CBS njuz.

Avio-industrija se suočava sa većim troškovima zbog rasta cijena energije, što podstiče prevoznike da povećaju cijene karata i skrate neprofitabilne rute. Do trenutka kada je Spirit podnio prvi zahtjev za bankrot u novembru 2024. godine, kompanija je izgubila više od 2,5 milijardi dolara od početka 2020. godine.

U 2025. godini, Spirit je ukinuo skoro 4.000 radnih mjesta i 200 ruta koje nisu ostvarile očekivane rezultate, završivši godinu sa oko 7.500 zaposlenih, uključujući 2.000 pilota i 3.000 stjuardesa, prema posljednjem godišnjem izvještaju.

Kompanija Spirit je ponovo podnijela zahtjev za bankrot u avgustu 2025. godine.

Prema pisanju američkih medija, administracija predsjednika SAD Donalda Trampa razmatrala je spasavanje kompanije, ali je odustala kada nije postignut dogovor o uslovima.

Kompanija je u prethodnim godinama značajno smanjila broj zaposlenih i linija, a njen model poslovanja zasnivao se na jeftinim letovima bez dodatnih usluga, prenosi Tanjug.