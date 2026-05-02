Ubio se sin norveških diplomata kojem je Epstein ostavio 5 miliona dolara

02.05.2026 12:12

Син норвешких дипломата
Sin dvoje visokih norveških diplomata koji su pod istragom zbog veza sa Džefrijem Epštajnom izvršio je samoubistvo nakon što su dokumenti otkrili da su ga roditelji odveli na pedofilsko ostrvo kada je imao 10 godina.

Edvard Jul Red-Larsen (25), kome je osramoćeni finansijer u testamentu ostavio 5 miliona dolara, pronađen je mrtav u Oslu u srijedu, objavio je Njujork post .

Roditelji krive medijski pritisak za smrt sina

Njegovi roditelji, Mona Jul i Terje Red-Larsen, su pod istragom norveških vlasti nakon što su njihove navodne veze sa Epštajnom otkrivene u dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde. U saopštenju koje su objavili njihovi advokati, oni su za samoubistvo svog sina okrivili medijske spekulacije o svojim finansijskim vezama sa pokojnim pedofilom.

U saopštenju se pominjala „višemjesečna medijska pažnja koja je odavno prestala da bude kritička i pretvorila se u sumnju, spekulacije, a ponekad je bila čak i bezgranična“. „Pažnja koja nije samo uticala na roditelje, već je i uvlačila njihovu djecu protiv njihove volje u nemilosrdnu javnu mašineriju“, navodi se u saopštenju.

Istraga o korupciji i vezama sa Epštajnom

Vijest o samoubistvu dolazi samo dva dana nakon što su norveška i francuska policija objavile zajedničku istragu protiv para zbog korupcije. Mona Jul je bila primorana da podnese ostavku na mjesto ambasadorke Norveške u Jordanu i Iraku u februaru zbog skandala, dok je njen suprug, bivši predsjednik Međunarodnog instituta za mir, takođe optužen za ozbiljnu korupciju.

U Epštajnovim dosijeima pronađena je i fotografija Red-Larsen kako pregleda profil žene u bikiniju na društvenim mrežama.

Posjeta ostrvu Epštajn sa djecom

Par je očigledno posjetio Epštajnovo privatno ostrvo, Litl Sent Džejms, sa svojom djecom 2011. godine. Edvard i njegova sestra bliznakinja su tada imali oko 10 godina. Red-Larsen se kasnije zahvalio Epštajnu na pozivu, opisujući ostrvo kao „potpuno jedinstveno“ i dodajući: „Svi smo se odlično proveli!“ U imejlu je takođe napisao: „Mona šalje poljubac.“

Tijela i diplomatska karijera

Dokumenti Ministarstva pravde takođe pokazuju da je Epštajn ostavio 10 miliona dolara dvoje djece para nakon svoje smrti 2019. godine. Terje Red-Larsen je imenovan za izvršioca Epštajnovog testamenta 2017. godine, ali je to imenovanje kasnije opozvano. Moćni diplomatski par bio je dio grupe koja je posredovala u postizanju Oslo sporazuma između Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije 1990-ih. Obojica su negirali bilo kakvu krivicu.

Skandal se proširio i na norvešku kraljevsku porodicu.

Epštajnov skandal je zahvatio moćne posrednike u zemljama širom svijeta. U februaru je otkriveno da je norveška prestolonaslednica Mete-Marit slala koketirajuće i laskave imejlove Epštajnu, u kojima je rekla da joj on „golica um“. Mete-Marit je od tada izrazila „duboko žaljenje“ zbog svoje veze sa Epštajnom, priznajući da je to bila „loša procjena“ sa njene strane.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

