Ajkule na hit turističkoj lokaciji pozitivne na kokain: Naučnici su veoma zabrinuti

Posljednjih godina, sve je izraženija zabrinutost zbog ugroženosti riba i drugih morskih organizama supstancama koje ljudi ispuštaju u okeane.

Novi podaci ukazuju da problem više nije ograničen samo na plastiku i hemikalije, već uključuje tragove lijekova i narkotika koji završavaju u podvodnom ekosistemu.

Otpad povezan sa "turizmom i ronjenjem"

Najnovije istraživanje pokazuje da su ajkule na popularnoj turističkoj destinaciji, Bahamima, prvi put bile pozitivne na kofein, lijekove protiv bolova i - kokain.

Studija, koju je sproveo Univerzitet u Parani, a čiji su rezultati objavljeni u časopisu Environmental Pollution, analizira morski svijet u ovom regionu.

Istraživači su utvrdili da otpad povezan sa "turizmom i ronjenjem” dovodi do toga da ajkule unose supstance koje su završile u okeanu.

U ovom kontekstu, lijekovi i narkotici svrstavaju se u takozvane CEC supstance (Contaminants of Emerging Concern), odnosno zagađivače koji predstavljaju novu vrstu pretnje zbog potencijalnog uticaja na živi svijet.

Vođa istraživanja, Nataša Vosnik, navodi da su rezultati dobijeni analizom uzoraka krvi 85 ajkula u blizini ostrva Eljutera, pri čemu je kod trećine pronađen trag farmaceutskih supstanci.

Naučnici o uzrocima zagađenja

Studija, za koju autori tvrde da je prva ovakve vrste, upozorava da je razumijevanje uticaja hemikalija na ajkule od ključnog značaja, kako iz bioloških, tako i ekonomskih razloga.

Kako navode, razumijevanje načina na koji zagađivači utiču na fiziologiju ajkula i dugoročno zdravlje njihove populacije postaje od presudne važnosti - ne samo radi očuvanja ključnih komponenti obalskih ekosistema, već i zbog očuvanja društvenih i ekonomskih koristi koje one donose.

Kada je riječ o uzrocima zagađenja, autori ističu da ono može biti posljedica kako individualnih ljudskih aktivnosti, tako i gubitka ili odbacivanja pošiljki narkotika u more, prenosi Mirror.

Ovo, međutim, nije prvi put da je kokain pronađen kod ajkula. Ranije istraživanje u Brazilu otkrilo je prisustvo ove droge, uz upozorenje naučnika da bi to moglo uticati na njihovo ponašanje.

Slično kao i u najnovijem slučaju, ukazano je na više mogućih uzroka zbog kojih ajkule dolaze u kontakt sa štetnim supstancama.

U studiji, objavljenoj u časopisu Science of the Total Environment, analizirano je 13 jedinki oštronosih ajkula (Rhizoprionodon lalandii) koje su ulovili ribari, pri čemu je kod većine zabilježen visok nivo narkotika.

(telegraf)