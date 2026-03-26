Direktor kompanije "Šel": Evropa će se u aprilu suočiti sa nestašicom goriva

Evropa bi se već u aprilu mogla suočiti sa nestašicom goriva zbog sukoba na Bliskom istoku, rekao je generalni direktor kompanije "Šel" Vael Savan.

"Južna Azija prva je osjetila taj problem. To se prelilo na jugoistočnu i sjeveroistočnu Aziju", rekao je Savan.

Prema njegovim riječima, velika energetska postrojenja u Zalivu su oštećena u sukobu, dok je gotovo zaustavljen pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, ključni plovni put koji opslužuje oko 20 odsto globalnog protoka nafte.

"Rat je već uticao na snabdijevanje mlaznim gorivom. Dizel će biti sljedeći, a zatim benzin na početku ljetnje sezone vožnje", rekao je Savan na energetskoj konferenciji u Hjustonu.

On je podsjetio da kriza na Bliskom istoku već uticala na zalihe avionskog goriva, čija se cijena udvostručila od početka sukoba.

Kao mjere odgovora na krizu Šri Lanka, Bangladeš i Pakistan su skratili radno vrijeme i uveli racionalizaciju goriva, dok su Japan i Južna Koreja oslobodili naftu iz strateških rezervi.