Logo
Large banner

Teška nesreća u BiH: Jedna osoba poginula

Autor:

ATV

26.03.2026

20:43

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 17:15 sati dogodila na magistralnom putu M-17 u mjestu Radešine kod Konjica, smrtno je stradao vozač putničkog automobila.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, u nesreći su učestvovali putničko vozilo Opel Korsa i teretno vozilo.

“Vozač putničkog motornog vozila A.O., rođen 1978. godine, podletio je pod teretno vozilo. Povrijeđeni je vozilom Hitne pomoći prevezen u bolnicu u Konjicu, gdje je podlegao zadobijenim povredama”, kazala je portparolka MUP-a HNK Ilijana Miloš za Hercegovina.info.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Konjic

Saobraćajna nesreća

poginuo vozač

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner