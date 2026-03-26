Teška nesreća u BiH: Jedna osoba poginula

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 17:15 sati dogodila na magistralnom putu M-17 u mjestu Radešine kod Konjica, smrtno je stradao vozač putničkog automobila.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, u nesreći su učestvovali putničko vozilo Opel Korsa i teretno vozilo.

“Vozač putničkog motornog vozila A.O., rođen 1978. godine, podletio je pod teretno vozilo. Povrijeđeni je vozilom Hitne pomoći prevezen u bolnicu u Konjicu, gdje je podlegao zadobijenim povredama”, kazala je portparolka MUP-a HNK Ilijana Miloš za Hercegovina.info.