Katolička crkva isplatiće 1,6 miliona evra žrtvama zlostavljanja

26.03.2026

20:05

Католичка црква исплатиће 1,6 милиона евра жртвама злостављања

Portugalska biskupska konferencija katoličke crkve saopštila je danas da će 57 žrtava, koje su seksualno zlostavljali sveštenici, dobiti ukupno 1,6 miliona evra odštete.

Komisija koju finansira crkva utvrdila je u februaru 2023. godine da je najmanje 4.815 djece i ranjivih odraslih osoba u Portugalu bilo žrtva seksualnog zlostavljanja katoličkih sveštenika, tokom posljednjih 70 godina, od kojih su neki podnijeli zahtjeve za odštetu, prenosi Rojters.

- Finansijska odšteta ne briše ono što se dogodilo niti poništava posljedice zlostavljanja u životima pogođenih... Ponovo se izvinjavamo za svu nanesenu štetu - saopštila je Portugalska biskupska konferencija.

Saopšteno je da je samo 95 ljudi zatražilo odštetu tokom perioda za podnošenje zahtjeva, pri čemu je 67 ispunjavalo uslove, a ostali su odbijeni zbog neispunjavanja uslova.

Do sada je odobreno 57 zahtjeva za odštetu, sa isplatama u rasponu od 9.000 do 45.000 evra po osobi.

