Pogođen Abu Dabi, ima mrtvih

Autor:ATV
26.03.2026
19:52
Komentari:0
Dvije osobe poginule u Abu Dabiju od dijelova oborene iranske rakete.
Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštile su da su danas poginule dvije osobe, državljani Pakistana i Indije, nakon što su dijelovi presretnute iranske balističke rakete u Abu Dabiju pali na ulicu.
Ranije tokom dana saopšteno je da su još tri osobe povrijeđene, dok je oštećeno više vozila, a hitne službe su brzo reagovale na licu mjesta.
Kako prenosi emiratski Gulf News, ovim incidentom ukupan broj poginulih u Emiratima usljed pada ostataka raketa i bespilotnih letelica porastao je na 11, dok su u današnjem napadu dvije osobe stradale, a tri su povrijeđene.
U dosadašnjim napadima su, takođe, poginula dva pripadnika oružanih snaga UAE na dužnosti, kao i jedan civil iz Maroka angažovan po ugovoru sa vojskom, dok je stradalo i osam civila iz Pakistana, Nepala, Bangladeša, Palestine i Indije, a ukupno je povrijeđeno 169 osoba, sa lakšim i težim povredama, piše B92.
