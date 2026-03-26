Logo
Large banner

Pogođen Abu Dabi, ima mrtvih

Autor:

ATV

26.03.2026

19:52

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Dvije osobe poginule u Abu Dabiju od dijelova oborene iranske rakete.

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštile su da su danas poginule dvije osobe, državljani Pakistana i Indije, nakon što su dijelovi presretnute iranske balističke rakete u Abu Dabiju pali na ulicu.

Ranije tokom dana saopšteno je da su još tri osobe povrijeđene, dok je oštećeno više vozila, a hitne službe su brzo reagovale na licu mjesta.

senat kongres kapitol

Svijet

Prvi kontakt Dume i Kongresa poslije 12 godina

Kako prenosi emiratski Gulf News, ovim incidentom ukupan broj poginulih u Emiratima usljed pada ostataka raketa i bespilotnih letelica porastao je na 11, dok su u današnjem napadu dvije osobe stradale, a tri su povrijeđene.

U dosadašnjim napadima su, takođe, poginula dva pripadnika oružanih snaga UAE na dužnosti, kao i jedan civil iz Maroka angažovan po ugovoru sa vojskom, dok je stradalo i osam civila iz Pakistana, Nepala, Bangladeša, Palestine i Indije, a ukupno je povrijeđeno 169 osoba, sa lakšim i težim povredama, piše B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran Abu Dabi

Iran vijesti

raketa

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner