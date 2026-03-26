Prvi kontakt Dume i Kongresa poslije 12 godina

Autor:ATV
26.03.2026
19:38
Komentari:0
Delegacija ruske Dume i američkog Kongresa održale su pregovore u Vašingtonu. Počinjemo dijalog na ruševinama koje su ostale poslije administracija Baraka Obame i Džozefa Bajdena, poručio je potpredsjednik Dume Boris Černišov.
- Detaljno smo se pripremali za susrete koje ćemo imati u okviru ove radne posjete. Predviđeno je nekoliko krugova razgovora sa članovima Kongresa SAD, susreti sa lokalnim ekspertima i politikolozima, našom ambasadom - naveo je Černišov za ruske medije.
Gradovi i opštine
ATV u Driniću: Teška situacija u Šumskom gazdinstvu
On je poslije sastanak rekao da je ruska delegacija argumentovano i dostojanstveno iznela sagovornicima stavove građana Rusije.
- Naš glavni zadatak je da prenesemo svoju poziciju, da iznesemo istinu. I uvjeren sam da smo u tome uspjeli - rekao je Černišov nakon sastanka.
Posjeta ruske delegacije odvija se na poziv Ane Pauline Lune, člana Kongresa.
Hronika
Velika akcija policije: Na meti kradljivci goriva iz RiTE Gacko
U sastavu delegacije je pet ruskih poslanika, prenosi Sputnjik.
Riječ je o prvom kontaktu Dume i Kongresa u posljednjih 12 godina.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
29 min0
Banja Luka
29 min1
Svijet
43 min0
Scena
32 min0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu