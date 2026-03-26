Logo
Large banner

Prvi kontakt Dume i Kongresa poslije 12 godina

Autor:

ATV

26.03.2026

19:38

Komentari:

0
Delegacija ruske Dume i američkog Kongresa održale su pregovore u Vašingtonu. Počinjemo dijalog na ruševinama koje su ostale poslije administracija Baraka Obame i Džozefa Bajdena, poručio je potpredsjednik Dume Boris Černišov.

- Detaljno smo se pripremali za susrete koje ćemo imati u okviru ove radne posjete. Predviđeno je nekoliko krugova razgovora sa članovima Kongresa SAD, susreti sa lokalnim ekspertima i politikolozima, našom ambasadom - naveo je Černišov za ruske medije.

On je poslije sastanak rekao da je ruska delegacija argumentovano i dostojanstveno iznela sagovornicima stavove građana Rusije.

- Naš glavni zadatak je da prenesemo svoju poziciju, da iznesemo istinu. I uvjeren sam da smo u tome uspjeli - rekao je Černišov nakon sastanka.

Posjeta ruske delegacije odvija se na poziv Ane Pauline Lune, člana Kongresa.

U sastavu delegacije je pet ruskih poslanika, prenosi Sputnjik.

Riječ je o prvom kontaktu Dume i Kongresa u posljednjih 12 godina.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vašington

Kongres SAD

Ruska Duma

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

53

19

52

19

46

19

38

19

35

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner