Miša Omega pronađen mrtav: Kako je vlasnik 100 firmi stekao nadimak

Tijelo Milomira Joksimovića, poznatijeg kao Miša Omega, pronađeno je danas, 26. marta u stanu na Paliluli, javljaju beogradski mediji.

Prve informacije, kako navode, ukazuju da je izvršio samoubistvo iz vatrenog oružja.

Komšije pričaju da je bio bolestan i da su ga slabo viđali, saznaje Telegraf.

O navedenom je obaviještena policija, koja je došla na lice mjesta, i u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, tijelo pokojnog je poslato na sudsko-medicinsku obdukciju.

Miša Omega je rođen u Beogradu 1961. godine, a sa suprugom je imao dva sina, koji su, bilo kao vlasnici firmi ili članovi upravnih odbora, bili uključeni u porodične poslove, pisala je "Politika" ranije o Miši Omegi.

Vlasništvo u 100 preduzeća

Pored matičnog "Omega komerca", po kome je dobio nadimak, po sopstvenom priznanju, Joksimović je direktno ili indirektno imao vlasnički udio u čak 100 preduzeća.

Zvali su ga "srpskim kraljem šljunka" i mada nije bio zvanični vlasnik "Dunav grupe" neke od firmi koje su poslovale u okviru ovog holdinga upravo je on privatizovao.

Članice holdinga su novosadski "Heroj Pinki", beogradsko "Bagersko-brodarsko preduzeće", „Napredak” iz Apatina, "Brodarstvo" i "Vojvodinaput" iz Zrenjanina, "Hidrograđevinar" iz Sremske Mitrovice.

Bavili se ugostiteljstvom

Osim šljunka, članovi porodice Joksimović imali su i drugu veliku pasiju – ugostiteljstvo. U njihovom vlasništvu navodno su bili hoteli "Central" u Zemunu i "Palas" u Jagodini, "Srebrnac" na Kopaoniku, "Zelenkada" na Zlatiboru, restorani "Rujno" i "Serdarev konak" na Zlatiboru, vila "Poštanski dom" u Vrnjačkoj Banji. Imali su i vlasnički udio u preduzeću "Tri grozda", u okviru kojeg je poslovala desetina najpoznatijih i najstarijih kafana u užem centru Beograda.

U posjedu porodice Joksimović je bio i dio "Zlatibor turista", koji je obuhvatao luksuzno apartmansko naselje "Kraljevi konaci", restoran "Jezero", ali i pravo korišćenja 13,5 hektara "građevinskog zemljišta u društvenoj svojini" na kome se nalazi i jezero u centru Zlatibora.

Mediji su prenijeli i da su Joksimovići vlasnici polovine poznate turističke agencije "Kon Tiki travel", a nezvanično se pominju i kao gazde "Poliestera" iz Priboja, "Radana" iz Pečenjevaca, firme za izradu ortopedskih pomagala "Rudo".

Veze u biznisu

U biznisu se ne može uspjeti bez dobrih veza, a Joksimović ih je svakako imao i to sa obje strane zakona. Poslije 5. oktobra bio je član Glavnog odbora Demokratske stranke. Tvrdio je da mu je Zoran Đinđić, s kojim ga je upoznao neizbježni Milan Beko, nudio mjesto potpredsjednika vlade, ali da je tu ponudu odbio.

Važio je za bliskog prijatelja penzionisanog generala policije Gorana Radosavljevića Gurija. S druge strane, Joksimović je odrastao među žestokim momcima s Karaburme, poznavao je Ljubu Zemunca i Arkana, a bio je u dobrim odnosima i s Jocom Amsterdamom.

Miša Omega je govorio da živi u 1.000 kvadrata i da se svoga bogatstva se nije stidio. Mladima je poručivao da ne bježe iz Srbije.

"Pritom, ne želim da im budem idol", izjavio je prije nekoliko godina za jedan beogradski ned‌jeljnik.