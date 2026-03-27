Jedna opcija štiti sve: Evo kako da zaključate Viber poruke

27.03.2026

18:44

Viber već godinama koristi end-to-end enkripciju, ali to ne znači da su vaše poruke zaista bezbjedne u svakom trenutku. Dovoljan je jedan trenutak nepažnje da neko pogleda ono što ne bi smio.

Upravo zato sve više korisnika traži odgovor na pitanje - kako zaključati Viber poruke i dodatno zaštititi svoju privatnost.

Kako zaključati Viber poruke na računaru?

Viber Desktop je jako zgodna stvar, jer vam omogućava da koristite svoj Viber nalog na računaru - kao na telefonu. Ako imate poslovni računar, možete da instalirate Viber Desktop i tamo. Možete da instalirate Viber Desktop gdje god vam padne na pamet, ako Rakuten Viber platforma podržava operativni sistem.

Naravno, uvijek morate da pazite i da se zaštitite na vrijeme od radoznalih očiju. Zato aktivirajte PIN zaključavanje na PC ili macOS i Linux mašinama. Tako ćete biti sigurni da ćete poruke moći da čitate samo vi. Predlažemo osmocifreni PIN, za svaki slučaj.

Da biste aktivirali PIN uđite u Viber Desktop. Idite do profilne slike gore, lijevo i kliknite na sličicu, pa na Settings. Otvara se meni za podešavanja. Tražite Privacy & security opcije. U njima kliknite na Viber screen lock. Ukucajte PIN. Ponovite isti PIN. Sredite sad Viber screen lock - Auto-lock podesite na minut, pet minuta, 15, 30 ili jedan sat. Zatvorite Viber. I to je to. Bezbjedni ste od tuđih očiju, dok niste tu.

Kako zaključati Viber poruke na telefonu (skrivena opcija koju mnogi ne koriste)

Funkcija zaključavanja Viber poruka na telefonu ne funkcioniše kao na Viber Desktop aplikaciji. Umjesto klasične Screen Lock koristite Hidden Chats, opciju koja je već dugo dostupna na Rakuten Viber platformi. Takođe, imate mogućnost da sakrijete pojedine četove u potpunosti i vratite ih kad vama to odgovara. Samo duže zadržite čet, odaberite opciju Hide Chat, odredite PIN (zapamtite ga) i to je to. Prepiska će nestati dok je vi opet ne pronađete kroz Search polje i otključate. Dodatne opcije privatnosti dostupne su vam u okviru Viber Plus usluge.

Uživajte u korištenju Viber aplikacije na bilo kojem uređaju i ne zaboravite da ga redovno ažurirate! Viber i Viber Desktop se ažurirju gotovo istovremeno i verzije se međusobno prate, a sadržaj je sinhronizovan. Zato uvijek pratite gornji, lijevi ugao ekrana, jer je tamo poruka Viber update is ready. Ažuriran softver je bezbjedan softver, uvijek to praktikujte.

(Mondo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

