Darko Lazić prvi put u javnosti nakon smrti brata: Evo gdje će nastupiti

Autor:ATV
27.03.2026
18:04
Komentari:0
Darko Lazić večeras će nastupiti pred publikom u Sloveniji u dvorani Golovec u Celju prvi put od smrti brata Dragana Lazića.
Pjevač se nosi sa velikim gubitkom i porodičnom tragedijom međutim mora da se vrati profesionalnim obavezama i nastupima.
Darko se često oglašava na društvenim mrežama pokazujući da se teško nosi sa smrću brata a večeras će osim njega u Celju pjevati i Jana, Zorana Mićanović, Osman Hadžić...
Podsjetimo, nastradali Dragan Lazić iza sebe je ostavio suprugu, sa kojom je imao bajkovit brak, i dvije ćerkice. Tuga je još veća s obzirom na to da se Darko tek vratio sa Maldiva i da je neposredno prije nesreće bio na ručku sa bratom.
Kako se saznaje, Darko se onesvijestio kada su mu saopštili najgoru moguću vijest, a u prvoj izjavi nakon tragedije je, jedva stojeći na nogama, izgovorio: "Izgubio sam pola sebe, svog najrođenijeg".
Pjevač danima unazad dijeli uspomene sa svojim nastradalim bratom, a sinoć je na storiju podijelio pjesmu Sinana Sakića koju je u studiu otpjevao posebno za brata i koju mu je posvetio, prenosi Telegraf.rs.
