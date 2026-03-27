Nada Topčagić poslije 20 godina snimila pjesmu

Legendarna Nada Topčagić odlučila je da prekine diskografsku tišinu dugu više od dvije decenije i to na najspektakularniji mogući način!

Kako Skandal prenosi, Nada je udružila snage sa vatrenim djevojkama iz grupe Hurikejn! U pitanju je krajnje šaljiva i moderna pjesma pod nazivom „Šta me snađe“, u kojoj Nada, kao prava „estradna majka“, savjetuje svoje 50 godina mlađe koleginice o ljubavi i životu.​​

Glavni krivac za ovaj muzički zemljotres je hitmejker Goran Ratković Rale, koji je za Nadu i Uraganke napravio melodiju koja momentalno „ulazi u uši“.

KRAJ PAUZE OD 22 GODINE

​Mnogi su mislili da se Nada povukla, ali ona je samo čekala pravu stvar.

Podsjetimo, Nada svoj posljednji studijski album izdala još 2004. godine (prije tačno 22 godine!). Iako je 2020. godine imala singl „Lomio me ovaj život“, ovo je prvi put poslije više od dvije decenije da se vraća sa ovako velikim projektom koji prati svjetske trendove!

​“Tekst me je raspametio, pjesma je prava komedija, a opet veliki hit! Djevojke su divne, a Rale je nadmašio samog sebe. Spremite se za bum!“ – kratko je poručila Nada prijateljima.