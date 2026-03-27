Nada Topčagić poslije 20 godina snimila pjesmu

ATV

27.03.2026

10:29

Нада Топчагић послије 20 година снимила пјесму

Legendarna Nada Topčagić odlučila je da prekine diskografsku tišinu dugu više od dvije decenije i to na najspektakularniji mogući način!

Kako Skandal prenosi, Nada je udružila snage sa vatrenim djevojkama iz grupe Hurikejn! U pitanju je krajnje šaljiva i moderna pjesma pod nazivom „Šta me snađe“, u kojoj Nada, kao prava „estradna majka“, savjetuje svoje 50 godina mlađe koleginice o ljubavi i životu.​​

Glavni krivac za ovaj muzički zemljotres je hitmejker Goran Ratković Rale, koji je za Nadu i Uraganke napravio melodiju koja momentalno „ulazi u uši“.

KRAJ PAUZE OD 22 GODINE

​Mnogi su mislili da se Nada povukla, ali ona je samo čekala pravu stvar.

Podsjetimo, Nada svoj posljednji studijski album izdala još 2004. godine (prije tačno 22 godine!). Iako je 2020. godine imala singl „Lomio me ovaj život“, ovo je prvi put poslije više od dvije decenije da se vraća sa ovako velikim projektom koji prati svjetske trendove!

​“Tekst me je raspametio, pjesma je prava komedija, a opet veliki hit! Djevojke su divne, a Rale je nadmašio samog sebe. Spremite se za bum!“ – kratko je poručila Nada prijateljima.

Više iz rubrike

Прекинули Душан Влаховић и Вања Богдановић: Није хтио да се жени?

Scena

Prekinuli Dušan Vlahović i Vanja Bogdanović: Nije htio da se ženi?

5 h

0
Кћерка Саше Поповића се тешко носи са његовом смрћу: ''Сломи се сваки пут када оде на гробље''

Scena

Kćerka Saše Popovića se teško nosi sa njegovom smrću: ''Slomi se svaki put kada ode na groblje''

15 h

0
Инфлуенсерка сломила кичму на 24 мјеста

Scena

Influenserka pala sa terase hotela: Slomila kičmu na 24 mjesta

15 h

0
Јана Тодоровић пала на улици: Фино сам се повриједила

Scena

Jana Todorović pala na ulici: Fino sam se povrijedila

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

43

Nema kvoruma: Prekinuta sjednica Doma naroda

13

34

Minić razgovarao sa Li Fan: Uspješna saradnja Srpske i Kine

13

28

Premijer tražio, ministar prihvatio: Đokić ide u "Novu Ljubiju"

13

20

Pomjerena utakmica Barselona - Zvezda!

13

14

"Vode Srpske": Blagi rast vodostaja, očekuje se rast

