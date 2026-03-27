Totalni preokret u MVP trci: Evo kako stoji Jokić

Autor:ATV
27.03.2026
17:55
Komentari:0
Po prvi put u presjeku MVP trke u NBA ligi od početka sezone na čelu nisu Nikola Jokić ili Šej Gildžus-Aleksander.
Viktor Vembanjama je skočio sa trećeg na prvu poziciju i preuzima primat u trci za prestižnu nagradu.
Više se ne gleda samo kao sjajan defanzivac, već i kao neko ko u napadu predvodi Sparse.
Procenti od 24,2 poena, 11,2 skoka i 3,1 blokade su respektabilni i donijeli su mu prvo mjesto.
U ponedjeljak počinje Cvjetna nedjelja: Jedan običaj se posebno odnosi na žene koje žele da zatrudne
Šej Gildžus-Aleksander je pao sa vrha, uprkos tome što postiže više od 30 poena u prosjeku, uz vrlo malo izgubljenih lopti i jako visokim procentima šuta.
Nikola Jokić se sa četvrtog popeo na treće mjesto, dok je Luka Dončić, koji ima vrlo buran mart mjesec iza sebe, sada pao na četvrtu poziciju.
https://t.co/wWGNmWnCY9’s updated MVP Ladder:— NBACentral (@TheDunkCentral) March 27, 2026
1. Victor Wembanyama
2. Shai Gilgeous-Alexander
3. Nikola Jokić
4. Luka Dončić
5. Jaylen Brown
6. Cade Cunningham
7. Jalen Johnson
8. Kawhi Leonard
9. Donovan Mitchell
10. Anthony Edwards
