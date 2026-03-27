Totalni preokret u MVP trci: Evo kako stoji Jokić

Po prvi put u presjeku MVP trke u NBA ligi od početka sezone na čelu nisu Nikola Jokić ili Šej Gildžus-Aleksander.

Viktor Vembanjama je skočio sa trećeg na prvu poziciju i preuzima primat u trci za prestižnu nagradu.

Više se ne gleda samo kao sjajan defanzivac, već i kao neko ko u napadu predvodi Sparse.

Procenti od 24,2 poena, 11,2 skoka i 3,1 blokade su respektabilni i donijeli su mu prvo mjesto.

Šej Gildžus-Aleksander je pao sa vrha, uprkos tome što postiže više od 30 poena u prosjeku, uz vrlo malo izgubljenih lopti i jako visokim procentima šuta.

Nikola Jokić se sa četvrtog popeo na treće mjesto, dok je Luka Dončić, koji ima vrlo buran mart mjesec iza sebe, sada pao na četvrtu poziciju.