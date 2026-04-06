Nema imenovanja glavnog pregovarača bez saglasnosti Doma naroda

Odluka Predstavničkog doma prema kojoj poslanici tog doma mogu donijeti odluku o imenovanju glavnog pregovarača i zamjenika glavnog pregovarača sa Evropskom unijom nije u skladu sa odredbama Ustava BiH, ocijenio je to Ustavni sud BiH.

Riječ je o zakonodavnoj odluci koju mora potvrditi i Dom naroda

Predstavničkom domu dat je rok od pola godine za ponovno pokretanje procedure imenovanja glavnog pregovarača.

"Problem je što je Predstavnički dom donio osporenu odluku, koju nije potvrdio Dom naroda. Osporena odluka ne predstavlja pojedinačni akt imenovanja, već sadrži opšte, apstraktne i trajne norme kojima se odlučuje o uspostavi novog tijela državne uprave, te je bilo neophodno da je potvrdi Dom naroda", saopšteno je iz Ustavnog suda BiH.

Apelaciju za ocjenu ustavnosti Odluke Predstavničkog doma podnio je 31 poslanik Narodne skupštine Republike Srpske. U zahtjevu naglašavaju da sve zakonodavne odluke na nivou BiH donosi Parlamentarna skupština, koja se sastoji od dva doma, te da je usvajanjem odluke o imenovanju glavnog pregovarača Predstavnički dom prisvojio nadležnosti drugih institucija. Apelanti su zadovoljni odlukom Ustavnog suda i nemaju ništa protiv toga da se imenovanje glavnog pregovarača uredi zakonom u Parlamentarnoj skupštini, ali uz saglasnost oba doma.

"Ovdje je jedno rješenje koje je bilo uvođenje građanske države na mala vrata. Na šta je pristala i opozicija naša, jer oni su izbjegli tri instance gdje se donosi ta odluka. To su Predsjedništvo, Dom naroda i Savjet ministara i donijeli su odluku da se glavni pregovarač imenuje tamo gdje imamo predstavnike građana", rekao je Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Odluke ustavnog suda su jasne i moraju se poštovati, priznaju i oni koji su u Predstavničkom domu glasali za ovakvu odluku.

"Obzirom da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće, to dalje podrazumijeva da ćemo mi u okviru državnog parlamenta, u oba doma trebati težiti ka rješavanju navedenog pitanja, da se donese odluka koja će dobiti podršku i Doma naroda i na taj način se ispuniti jedna od bitnih odluka na EU putu BiH", rekao je Albin Muslić, poslanik SDP-a u PD PS BiH.

Bošnjački političari sanjaju o građanskoj BiH, koja je u potpunosti suprotna dejtonskoj BiH, pa iako znaju da to nije moguće, pokušavaju od Predstavničkog doma da naprave Parlamentarnu skupštinu u kojoj bi preglasavali druga dva naroda, stav je pravnika.

"Pošto to nije tako, ni po Dejtonu, ni po Ustavu biH, oni su zaboravili da postoji i drugi dom i da nijedan zakonski akt ne može da prođe bez procedure u Domu naroda. S obzirom da odluka o imenovanju glavnog pregovarača i uspostavljanja Kancelarije glavnog pregovarača nije prošla u Domu naroda, takva odluka je otpočetka neustavna", rekao je Marko Romić, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Teško je očekivati da bi dogovor u vezi sa ovim pitanjem mogao biti postignut do oktobra. Tada nas očekuju izbori i nova vlast, pa će po svemu sudeći izbor glavnog pregovarača, a samim tim i evropski put BiH biti još dugo na čekanju.