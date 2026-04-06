Трамп: Тражимо кривца за цурење информација о акцији у Ирану

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да његова администрација интензивно трага за особом која је одала повјерљиве информације о спасилачкој операцији у Ирану.
Трамп наводи да је цурење података угрозило мисију и отежало извлачење другог припадника војске САД послије обарања америчког борбеног авиона.
Он је, како преноси НБЦ Њуз, рекао да Иран није знао да је други припадник америчке војске нестао све док те информације нису процурјеле у јавност.
"Одједном су знали да постоји још неко тамо. Видјели су све те авионе који долазе. Операција је постала много тежа јер је неко одао да имамо једног, да смо једног спасили, али да постоји још један ког покушавамо да извучемо", навео је Трамп.
Према његовим ријечима, након тога су иранске власти расписале велику награду за хватање пилота.
"Поред непријатељске, веома способне и опасне војске, имали смо милионе људи који су покушавали да освоје награду. То је додатно закомпликовало ситуацију", рекао је Трамп.
Он је оцијенио да је цурење информација озбиљно угрозило мисију и додао да очекује да ће идентитет особе која је одала податке бити откривен.
Трамп је такође, како преноси ЦНН, запријетио затворском казном новинару који је "написао причу" о несталом пилоту ако одбије да открије свој извор.
"Вјерујемо да ћемо успјети да сазнамо ко је то, јер ћемо се обратити медијској кући која је објавила информације и рећи: Национална безбједност - откријте извор или идете у затвор", рекао је Трамп.
Он је истакао да је одавање информација "довело мисију у велики ризик".
Трамп није прецизирао на коју медијску кућу мисли, а како истиче НБЦ, покушај да се новинари затворе због одбијања да открију своје изворе готово сигурно би се суочио са тренутним правним оспоравањем.
Наводећи опрему која је коришћена за ослобађање пилота, Трамп је рекао да је војска распоредила 155 авиона, четири бомбардера, 64 ловца, 48 танкера за гориво и 13 спасилачких авиона
Многи од њих су коришћени као мамци, казао је Трамп, додајући да је територија Ирана без икаквих жртава напуштена заједно са пилотом, који је био заробљен скоро 48 сати.
