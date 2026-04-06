Каква је улога другог члана посаде срушеног авиона који је спашен из Ирана

Други члан посаде америчког борбеног авиона Ф-15, који је спашен из Ирана у великој операцији, има једну од најзахтјевнијих улога у модерном ратном ваздухопловству.
Ријеч је о официру за наоружање (ВСО), који сједи на задњем сједишту Ф-15Е Страјк Игла, док пилот управља авионом.
ВСО управља сложеним системима наоружања и циљањем. Испред себе има четири екрана путем којих прати ваздушне и копнене циљеве, управља радарима и конфигурише оружје.
Свијет
ИДФ: Елиминисана двојица иранских официра и погођена три аеродрома
Његов главни задатак је да прецизно наводи нападе.
"Његова је задаћа погодити циљ, уз координацију с контролорима на земљи који усмјеравају нападе", наводи ББЦ-јев аналитичар Крис Партриџ.
Осим тога, осигурава да је свако оружје правилно спремно прије употребе.
Ријеч је о изузетно захтјевној улози јер ВСО мора радити док пилот изводи нагле и често екстремне маневре у борби.
Градови и општине
Град у Српској уводи бесплатан интернет у центру
"Стало гледа у екране, док пилот агресивно маневрише како би довео авион у позицију за напад", објашњава Партриџ.
Захваљујући тој подјели улога, Ф-15Е може ефикасније дјеловати у сложеним борбеним условима.
Управо је један такав официр за наоружање био други члан посаде срушеног Ф-15 изнад Ирана.
Након катапултирања био је повријеђен, али се успио кретати и више од једног дана избјегавати заробљавање у планинском подручју, док су га истовремено тражиле америчке и иранске снаге.
Свијет
Трамп: Венс би могао директно да учествује у преговорима са Техераном
Спашен је у великој операцији америчких специјалних снага дубоко на иранској територији, у којој су учествовале десетине летјелица и током које је дошло до сукоба с иранским снагама.
