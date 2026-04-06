Каква је улога другог члана посаде срушеног авиона који је спашен из Ирана

06.04.2026 20:05

Сједиште обореног авиона Ф-15 у Ирану
Други члан посаде америчког борбеног авиона Ф-15, који је спашен из Ирана у великој операцији, има једну од најзахтјевнијих улога у модерном ратном ваздухопловству.

Ријеч је о официру за наоружање (ВСО), који сједи на задњем сједишту Ф-15Е Страјк Игла, док пилот управља авионом.

Он одлучује гдје падају бомбе

ВСО управља сложеним системима наоружања и циљањем. Испред себе има четири екрана путем којих прати ваздушне и копнене циљеве, управља радарима и конфигурише оружје.

Техеран Иран

Свијет

ИДФ: Елиминисана двојица иранских официра и погођена три аеродрома

Његов главни задатак је да прецизно наводи нападе.

"Његова је задаћа погодити циљ, уз координацију с контролорима на земљи који усмјеравају нападе", наводи ББЦ-јев аналитичар Крис Партриџ.

Осим тога, осигурава да је свако оружје правилно спремно прије употребе.

Невјероватно захтјевна улога

Ријеч је о изузетно захтјевној улози јер ВСО мора радити док пилот изводи нагле и често екстремне маневре у борби.

Интернет

Градови и општине

Град у Српској уводи бесплатан интернет у центру

"Стало гледа у екране, док пилот агресивно маневрише како би довео авион у позицију за напад", објашњава Партриџ.

Захваљујући тој подјели улога, Ф-15Е може ефикасније дјеловати у сложеним борбеним условима.

Скривао се у планинама

Управо је један такав официр за наоружање био други члан посаде срушеног Ф-15 изнад Ирана.

Након катапултирања био је повријеђен, али се успио кретати и више од једног дана избјегавати заробљавање у планинском подручју, док су га истовремено тражиле америчке и иранске снаге.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Венс би могао директно да учествује у преговорима са Техераном

Спашен је у великој операцији америчких специјалних снага дубоко на иранској територији, у којој су учествовале десетине летјелица и током које је дошло до сукоба с иранским снагама.

Више из рубрике

ИДФ: Елиминисана двојица иранских официра и погођена три аеродрома

Свијет

ИДФ: Елиминисана двојица иранских официра и погођена три аеродрома

12 ч

0
Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Венс би могао директно да учествује у преговорима са Техераном

12 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Упозорење балтичким земљама због прелијетања украјинских дронова

12 ч

0
Трамп: Сутра истиче рок

Свијет

Трамп: Сутра истиче рок

13 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

08

04

Шолаја за АТВ: Данашња посјета добар показатељ да Република Српска иде у добром правцу

07

57

У Градишци запаљен аутомобил оптуженика у предмету ”Сториџ”

07

52

Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

07

38

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

07

33

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

