Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

"Velika čast i privilegija biti danas u Vašingtonu i susresti se s izuzetno uticajnim ljudima. Hvala Stenu Holmsu i Bilu Volsu na prijateljskom i inspirativnom razgovoru", napisao je Zeljković.



Sten Holms je predsjednik i izvršni direktor Fondacije Core Fellowship. Povezan je sa grupama za molitveni doručak Senata i Predstavničkog doma SAD od 1981. godine. Putovao je u preko 60 zemalja sa ili u ime članova Kongresa koji se nedeljno sastaju u grupama za molitveni doručak, održavajući odnose u preko 100 zemalja.



