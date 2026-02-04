Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

04.02.2026
19:18
Komentari:0
Predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković razgovarao je u Vašingtonu sa Stenom Holmsom i Bilom Volsom.
"Velika čast i privilegija biti danas u Vašingtonu i susresti se s izuzetno uticajnim ljudima. Hvala Stenu Holmsu i Bilu Volsu na prijateljskom i inspirativnom razgovoru", napisao je Zeljković.
Sten Holms je predsjednik i izvršni direktor Fondacije Core Fellowship. Povezan je sa grupama za molitveni doručak Senata i Predstavničkog doma SAD od 1981. godine. Putovao je u preko 60 zemalja sa ili u ime članova Kongresa koji se nedeljno sastaju u grupama za molitveni doručak, održavajući odnose u preko 100 zemalja.
