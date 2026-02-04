Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

Ljudi koji se ljudi ne stide, a Boga se ne boje. Otimanje imovine zadnja je linija odbrane. Prešli su je tokom takozvane harmonizacije zemljišnih knjiga i katastra, upisujući „državu" kao vlasnika pravoslavnih grobalja, kapela i crkvi.

Pokušavajući tako da nam oduzmu ono najsvetije i perfidno "uvuku" termin državne imovine. Država nema imovinu. Taj termin ne postoji, jasan je prvi čovjek RUGIP-a. Sve je to politička ujdurma.

"Oformićemo na teritoriji cijele Republike Srpske u svih naših 64 organizacione jedinice, biće zadužena osoba koja će se baviti harmonizacijom i propisima FBiH, propisa, kantona da prate koje opštine su sljedeće. Ima dosta imovine, mi pokušavamo alarmirati ako ljudi na neki način ne žele tu imovinu da prepišu na SPC da ona raspolaže s njom, a ne da prepuste i da oni upisuju kako upisuju", kaže Dragan Stanković, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Podrška i od Pravobranilaštva Srpske. Rame uz rame sa institucijama Srpske staviće na raspolaganje struku kako bi pomogli Srbima iz Federacije. Na neustavnost su ukazivali i ranije. Podsjećaju i na pokušaje upisa kulturnog i duhovnog blaga, poput Čajničkog jevanđelja, kao „nacionalnog blaga BiH".

"U najmanju ruku nisu ustavni i mi ćemo preduzimati određene radnje povodom toga. To je prije svega zakon o zemljišnim knjigama FBiH, zatim uredba o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja, zemljišta, pravilnik o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima", kaže Milan Radujko, zamjenik pravobranioca Republike Srpske.

Srpska neće stajati po strani i gledati kako se istorija briše gumicom. Uskoro će za isti sto sjesti institucije Srpske, predstavnici eparhija SPC u BiH i Odbor za zaštitu Srba u Federaciji. Usklađivanje evidencija Srpska je uradila davno. Sporo i skupo, ali pažljivo, vodeći računa o svakom čovjeku i svakoj vjerskoj zajednici.

"Takođe smo donijeli odluku da pokrenemo ocjenu ustavnosti Zakona o zemljišnim knjigama FbiH pred nadležnim sudom. Advokatska komora pozvaće advokate da se stave na raspolaganje SPC i srpskom narodu, a preduzećemo i druge aktivnosti radi zaštite srpske imovine", kaže Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

"To nas je okvirno koštalo oko 200.000 KM mjesečno. Bio je to spor, mukotrpan proces, ali posebna pažnja se obraćala na prava svih ljudi koji su bili upisani u neku od tih evidencija. Posebna pažnja se obraćala i na upise kada su bila u pitanju prava vjerskih zajednica", kaže Dalibor Panić, generalni sekretar Vlada Republike Srpske.

Jasno je da je došlo do povrede ljudskih prava i prava vlasništva. Sve je to dovelo do nesigurnosti Srba u Federaciji, kategorični su iz Advokatske komore Srpske. Kažu i da u političkom dijelu neće učestvovati. Doprinos će dati u pravnom smislu kroz podršku i pomoć onima koji je potraže. Jer, grobovi, crkve i kapele nisu samo zemlja. Korijeni su to. A narod bez korijena, zna se, lako je iščupati''.