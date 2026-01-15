Slovenija uvela revoluciju u radu: Šta znači model “80-90-100”

Izvor:
Slovenija je od 1. januara 2026. godine uvela novi model rada pod nazivom “80-90-100”, koji donosi značajne promjene za starije radnike i one sa dugim radnim stažom.
Riječ je o dijelu šire reforme tržišta rada, čiji je cilj zadržati iskusne zaposlene u radnom odnosu, uz bolju ravnotežu između posla i privatnog života.
Novi sistem podrazumijeva tri ključne stavke:
80% radnog vremena – zaposleni radi kraće (npr. četiri dana sedmično ili šest sati dnevno),
90% plate – prima gotovo punu platu uprkos kraćem radu,
100% doprinosa – penzijsko i zdravstveno osiguranje uplaćuju se kao da je radnik zaposlen puno radno vrijeme.
Drugim riječima, radnici dobijaju više slobodnog vremena bez značajnog gubitka prihoda ili budućih penzionih prava.
Pravo na model “80-90-100” imaće:
radnici stariji od 58 godina, ili
oni sa najmanje 35 godina radnog staža.
Primjena nije automatska – predviđen je dogovor između radnika i poslodavca, što omogućava prilagođavanje potrebama kompanija i specifičnostima radnih mjesta.
Zaposleni će moći birati kako da organizuju skraćeno radno vrijeme, uključujući:
slobodan jedan dan sedmično,
produženi vikend,
ili kraći radni dan tokom cijele sedmice.
Ovakva fleksibilnost posebno je značajna za fizički zahtjevnije poslove i sektore s visokim opterećenjem zaposlenih.
Slovenačka vlada navodi nekoliko ključnih razloga:
starenje radne snage i manjak kvalifikovanih radnika,
potrebu da se iskustvo starijih zaposlenih zadrži duže u kompanijama,
smanjenje bolovanja i izostanaka s posla,
povećanje ukupne produktivnosti.
Model “80-90-100” zamišljen je kao kompromis između interesa radnika, poslodavaca i javnih finansija.
Procjene pokazuju da će nova mjera imati i budžetski trošak, jer država pokriva dio razlike u doprinosima. Ipak, vlasti smatraju da će se dio troškova nadoknaditi kroz duži ostanak radnika u zaposlenju i manji pritisak na penzioni sistem.
Slovenija je među prvim zemljama u regionu koja sistemski uvodi ovakav model rada. Iskustva iz ove zemlje mogla bi poslužiti kao primjer drugim evropskim državama, ali i državama Zapadnog Balkana koje se suočavaju sa sličnim demografskim i tržišnim izazovima.
Ako se pokaže uspješnim, model “80-90-100” mogao bi postati nova referenca za buduće reforme rada u Evropi – posebno u društvima koja brzo stare, a istovremeno se suočavaju s nedostatkom radne snage, prenosi Biznisinfo.
