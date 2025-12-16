Logo
Džumhura usred emisije prekinula doping kontrola: "Mislio sam da je šala, ali nije bila"

16.12.2025

07:41

Џумхура усред емисије прекинула допинг контрола: "Мислио сам да је шала, али није била"

Teniser Damir Džumhur (33) priprema se za početak nove teniske sezone u januaru, a u Beogradu ga je ovih dana zadesila zanimljiva situacija.

Džumhur je na Instagramu podijelio priču u kojoj kaže da je zbog antidoping kontrole morao ranije završiti snimanje jednog podkasta.

"Išli smo uživo u Wish and Go Show podkastu kada sam dobio poziv antidoping kontrole. Bili su kod moje kuće i nažalost, podkast sa Nebojšom Viškovićem je završio ranije nego što smo očekivali. To je bila drama uživo, a najluđa stvar je što smo upravo pričali o antidopingu prije toga. Mislili smo da je šala, ali nije bila", rekao je Džumhur.

Сенгун Јокић

Košarka

Jokić brutalno odgovorio Atamanu, Denver slavio u produžetku

Inače, svi teniseri su u antidoping programu WADA-e, čiji službenici moraju imati dostupnu njihovu lokaciju.

Tako ih u svakom trenutku mogu nenajavljeno doći prekontrolisati, kako bi utvrdili ukoliko oni koriste neka nedozvoljena sredstva u sportu.

Podsjećamo, Džumhur je posljednju sezonu okončao kao 65. teniser svijeta, a nova sezona počinje početkom januara.

